Personagens da novela Pantanal: o que esperar da 2ª fase da trama

Pantanal chega às telinhas na próxima segunda-feira, dia 28 de março, e promete arrebatar a audiência. Após uma leva de capítulos que marcará a primeira fase do remake da Globo, o folhetim fará um salto no tempo de mais de duas décadas e apresentará o público a novas tramas e personagens da novela Pantanal

Personagens da novela Pantanal que darão as caras na 2ª fase

Alguns personagens da novela Pantanal que aparecerão apenas na segunda fase do folhetim são Juma, Tibério, Tadeu, Jove, Muda e Trindade, papéis de atores que estiveram hoje, terça-feira (22), em papo com a imprensa durante uma coletiva.

A conversa começou com a caracterizadora Valéria Toth, que contou um pouco sobre o processo de cuidar da aparência dos personagens. A profissional disse que seu primeiro pensamento foi que a maquiagem fosse a mais natural possível e que também se preocupou em fazer um trabalho à altura da primeira versão da novela.

Tadeu

Interpretado por José Loreto, o personagem é filho de Filó e foi criado no pantanal com José Leôncio como sua principal referência, o rapaz deseja a aprovação do fazendeiro a todo custo. Durante a entrevista, o ator contou como foi boa a relação que criou com Marcos Palmeira, com quem tinha certo “medo” de contracenar, por ser um grande admirador do trabalho do carioca.

Porém, a convivência deu certo e Loreto foi só elogios para o colega de cena. Como Marcos Palmeira foi quem deu vida a Tadeu na primeira versão da novela Pantanal, José Loreto observou de perto o ator para conseguir absorver o que podia do amigo de profissão. “O Marcos foi tão generoso, ele foi um capitãozão. Era lindo ver ele emocionado de voltar aquele lugar. E ele me instiga muito, me dá dicas o tempo inteiro sem nem saber, na verdade ele sabe porque é muito inteligente”, contou.

Apesar da troca entre eles, Marcos Palmeira frisou que ajudou Loreto na composição de seu personagem na novela Pantanal, mas que deixou o ator livre para criar sua própria versão: “o Tadeu do José Loreto não tem nada a ver com o meu Tadeu”.

Jove

O ator Jesuíta Barbosa interpreta o personagem Jove na novela Pantanal e tem grande relação com Tadeu, já que os dois são irmãos. Na coletiva, o ator pernambucano revelou que criou uma grande amizade com José Loreto no set, mas que nas telas, a relação entre eles será mais complicada.

“É uma relação de amor e ódio. Vira uma disputa, eles são irmãos que não se conheciam. É amorosa [a relação] no começo, mas depois vem a rixa”, explicou Jesuíta.

Juma

Protagonista da segunda fase da novela, a emblemática personagem de Juma ficou com a atriz Alanis Guillen. A jovem contou sobre o desafio de assumir o papel e contou que viveu um longo processo para encontrar o tom da personagem: “fui investigando o universo pantaneiro, as onças, fui usando isso no meu corpo, meus sentimentos, voz e gestos”.

A atriz assistiu parte da versão original da novela quando se preparava para os testes de elenco do folhetim, para entender melhor o universo criado por Benedito Ruy Barbosa, mas depois que conseguiu o papel, não assistiu mais aos capítulos da produção de 1990, com exceção de um ou outro, para poder criar sua própria versão de Juma

Questionada sobre o contato direto com a natureza e muitos animais locais, a atriz contou sobre como foi a aventura. Ela interagiu com diversas espécies do pantanal, mas disse que agiu com parcimônia: “tem que ter noção que não é qualquer bicho, que não é qualquer hora, que não pode chegar com tanta intimidade”.

Muda

Juma terá uma relação muito próxima com Muda na trama da novela Pantanal, personagem interpretada por Bella Campos. A jovem contou para a imprensa que assim como grande parte do elenco, preferiu não conferir a versão original da novela, para não ter influências demais em sua interpretação da personagem.

Bella contou que Muda chegará à trama com um senso de vingança muito forte, mas que o acolhimento que a garota receberá de Juma será um ponto de virada em sua história e alguns personagens da novela Pantanal. “Ela nunca conseguiu afetos positivos antes, cresceu com um sentimento de raiva”, explicou.

Tibério

Outro personagem que chegará na leva da segunda fase da novela Pantanal é Tibério, administrador das terras de José Leôncio. Interpretado por Sérgio Reis na versão original do folhetim, o cantor Guito vai assumir o papel no remake da TV Globo.

Guito contou à imprensa que admira o colega de profissão como músico, mas que não conheceu Sérgio Reis e que preferiu não se espelhar no trabalho do sertanejo, para poder criar algo original na nova versão da novela.

Relação pai e filho de Almir Sater e Gabriel Sater

Na lista de personagens que dão as caras apenas na segunda fase também está Trindade, papel de Gabriel Sater. Na versão de 1990, o peão foi interpretado pelo pai do ator, o cantor Almir Sater. Durante o papo, Gabriel contou que sua relação com o pai, que já era próxima, se tornou ainda melhor.

Gabriel conversou com o pai sobre seu trabalho em 1990, os pensamentos que Almir teve em cada cena, como foi a composição para o personagem de Trindade junto ao autor da trama, Benedito Ruy Barbosa, e curiosidades da época em que o folhetim foi gravado. Apesar das dicas de Almir Sater, Gabriel buscou criar sua própria versão do peão. “Nunca quis tanto um personagem como eu queria o Trindade na minha carreira”, comentou.

Personagens que estarão mais velhos na segunda fase da novela Pantanal

Marcos Palmeira e Dira Paes também participaram da coletiva de imprensa sobre os personagens da segunda fase da novela Pantanal. Palmeira vai interpretar José Leôncio mais velho, enquanto Dira Paes vai ser Filó – Na primeira parte da novela os papéis são de Renato Góes e Letícia Salles, respectivamente.

Como ambos vão interpretar personagens que vão aparecer na trama logo no começo da novela e serão vividos por outros atores, tanto Marcos quanto Dira tiveram grandes conversas, trocas e convivência com os atores que viveram seus personagens na 1ª fase, para quem pudesse aliar seus trabalhos.

Marcos contou que fez um grande trabalho com Góes, para quem ambos pegassem os talheres da mesma forma, segurassem o chapéu da mesma maneira, agissem parecido em trejeitos e também de forma sentimental. Palmeira também disse que a principal diferença entre seu personagem para a versão de 1990, é que ele trouxe para as telas um José Leôncio mais amoroso.

Já Dira e Letícia conviveram por bastante tempo, viajaram juntas ao pantanal e compartilharam momentos de suas vidas uma com a outra. Por ser a primeira personagem de Letícia, que estreia na carreira de atriz, Dira disse que deixou a colega bastante livre na composição da personagem e a ajudou como pôde.

