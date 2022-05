Juma e Jove se beijam pela primeira vez na novela Pantanal; veja fotos

Jove, Juma e Guta vivem um triângulo amoroso na novela Pantanal. A filha de Tenório já foi longe no romance e teve momentos quentes com o herdeiro de José Leôncio no rio, mas Juma ainda passeia a passos curtos no relacionamento com o menino da cidade. Porém, a relação entre a dupla irá mudar em breve e Juma e Jove se beijam pela primeira vez.

Juma e Jove se beijam quando em Pantanal?

Juma e Jove se beijam pela primeira vez no remake da novela Pantanal durante a viagem do casal ao Rio de Janeiro, segundo a coluna de Zean Bravo, no Extra. Se o casal não queimar a largada e não der nem um rápido selinho até o capítulo em que será exibida a viagem, a aguardada cena deve ir ao ar no dia 6 de maio, a próxima sexta-feira.

De acordo com informações da TV Globo, este é o dia em que Jove chamará Juma para ir com ele para a cidade. O resumo divulgado pela emissora até agora não revela se realmente Juma e Jove se beijam durante o voo, mas afirma que eles estarão juntos rumo ao Rio de Janeiro.

Tudo irá acontecer depois de mais uma briga entre Jove e o pai. O rapaz então deixará a fazenda e pedirá a ajuda de Tadeu para pegar o avião a caminho de Campo Grande. No caminho, ele resolverá parar na tapera de Juma e Muda, para se despedir da moça.

Jove consegue levar Juma com ele para Campo Grande e de lá os dois partem rumo ao Rio de Janeiro.

Jove recusa sexo com Juma

Segundo o Gshow, antes da cena em que Juma e Jove se beijam na novela Pantanal, o rapaz recusa ter momentos íntimos com a personagem de Alanis Guillen. Quem assistiu ao capítulo do dia 2 de maio, viu que os dois foram para o rio e Jove tirou as roupas para um banho.

O capítulo acabou bem neste momento, que ganhará continuação no episódio do dia 3 de maio. O que acontece é o seguinte: durante uma sessão de fotos, Juma diz que Jove pode fazer com ela o mesmo que ela viu ele fazer com Guta no rio. Porém, o rapaz irá se recusar.

A justificativa do personagem de Jesuita Barbosa para a negativa será: “com a Guta era diferente. Ela tinha consciência daquilo o que estávamos fazendo e você não”.

Juma mora de vez no Rio de Janeiro?

As aventuras de Juma no Rio de Janeiro não duram muito tempo, pois a moça tem dificuldade para se ajustar a vida de lá. Além de receber os olhares tortos dos moradores da cidade, ela sofre com as diferenças entre a vida que estava acostumada a ter no meio do mato e toda a parafernália tecnológica atual.

Depois de falhar na missão de se adaptar, a moça resolverá retornará ao pantanal. Jove não aguentará ficar longe da amada por muito tempo e também irá retornar ao Mato Grosso do Sul.

O casal fica junto no final da novela Pantanal?

Jove e Juma não se beijam apenas uma vez na novela Pantanal, eles se tornam inseparáveis e chegam a se casar. Na reta final da trama, Juma engravida do amado e dá a luz a uma menina na beira do rio. A garota ganha o nome de Maria Marruá Leôncio e também vira onça quando se sente ameaçada.

No último capítulo da trama, a herdeira do casal aparece mais velha, por volta dos 8 anos, em conversa com o velho do rio. Na versão original da Manchete, a personagem foi interpretada por Leandra Leal. Leandra é filha de Ângela Leal, que interpretou Maria Bruaca em 1990.

E como fica Guta?

Guta não sofre muito tempo por Jove. A jovem chega a se envolver com outros personagens ao longo da trama, como Tadeu, que se apaixona perdidamente por ela, mas o coração da filha de Tenório pertence a Marcelo.

Como é descoberto durante a trama que Marcelo não é filho legítimo de Tenório – Zuleika revela que o filho mais velho é fruto de outra relação – o caminho fica livre para que os dois fiquem juntos, já que não são meios-irmãos.

A dupla se casa no último capítulo da trama, em uma cerimônia tripla ao lado de Tadeu e Zefa e José Leôncio e Filó, e tem um filho juntos.

Guta chegou a dizer que estava apaixonada pelo filho mais novo de José Leôncio:

