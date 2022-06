Juma morre na novela Pantanal? Menina-onça é atacada por animal

Juma (Alanis Guillen) vai passar por um grande susto nos próximos capítulos da trama das nove. A menina-onça vai atrás de José Lucas (Irandhir Santos) em uma caçada de marruás, mas seu cavalo acaba se assustando e provoca um acidente, que deixa a mocinha desacordada. Juma morre na novela Pantanal?

Juma morre na novela Pantanal?

Juma não morre na novela Pantanal. Apesar do susto, a mocinha vai se recuperar do ataque do cavalo e saíra dessa sã e salva.

A história começa quando Juma e Jove (Jesuíta Barbosa) passam a atravessar uma crise no relacionamento. A menina-onça volta a viver na tapera sem contar para o namorado. Atraído pela protagonista, José Lucas de Nada vai até o local para chamá-la para caçar marruás, de acordo com o Notícias da TV.

A mocinha, que já está sentindo uma certa atração pelo primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira), fica furiosa com a ideia, que é um tanto perigosa. Ela pega o seu cavalo e vai atrás do peão para defender o gado. “Num vô dexá ocê í sozinho atrás dele!”, dirá a protagonista. “Eu dispenso a sua proteção!”, rebaterá o homem.

Enquanto cavalgam juntos pelo pantanal, Juma vai ficando menos arredia com o rapaz e os dois entram em um clima de intimidade.

No entanto, José Lucas irá avistar um boi marruá e sacará sua arma. Para proteger o animal, Juma também vai sacar a espingarda e ameaçará atirar no cunhado caso ele tente tirar a vida do gado. É então que ela atira para o alto e o cavalo no qual ela está montada se assusta, fazendo a menina-onça cair desacordada no chão.

“Marruá desgraçado! Maldito! Viu só o que ocê feiz?”, gritará José Lucas desesperado.

Qual o final de Juma no folhetim?

O final de Juma em Pantanal é ao lado de Jove. Apesar do susto com o cavalo, Juma irá se recuperar e não correrá graves riscos.

Além disso, em breve ela irá se casar com o namorado. Apesar da crise, o amor entre os dois vai falar mais alto e o casal vai reatar nos próximos capítulos. Juma não vai chegar a se envolver com José Lucas, que terminará ao lado de outra personagem.

Jove e Juma se casam na reta final de Pantanal e a menina-onça engravida do namorado – ela dá à luz a uma menina, que recebe o nome de Maria Marruá Leôncio.

O filho de José Leôncio se torna um verdadeiro peão e assume os negócios do pai após a morte do protagonista. Enquanto isso, José Lucas tem um final feliz ao lado de Irma (Camila Morgado), que será abandonada por Trindade (Gabriel Sater) após o nascimento do filho dos dois.

Pantanal deve ficar no ar até outubro deste ano, quando será substituída por Travessia, de Gloria Perez. Chay Suede, Romulo Estrela e Lucy Alves são os primeiros confirmados no elenco.

+ Peões da novela Pantanal provocam alvoroço na web; quem é quem