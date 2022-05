Juma vai para o Rio de Janeiro: veja as fotos de como foi a viagem

Juma (Alanis Guillen) vai para o Rio de Janeiro no capítulo desta sexta-feira, 6 de maio. A chegada da mocinha vai pegar os Novaes de surpresa, que reprovam o relacionamento entre Jove (Jesuíta Barbosa) e a menina-onça. A estadia da protagonista na cidade grande vai render tretas entre ela e a família de seu amado, além de choques culturais.

O que acontece quando Juma vai para o Rio de Janeiro

Tadeu (José Loreto) vai levar Juma e Jove de avião até Campo Grande, onde os mocinhos embarcam para a capital fluminense. Juma vai para o Rio de Janeiro a pedido do seu amado para não ficar longe dele.

O choque com uma realidade diferente já começa quando a menina-onça anda de avião pela primeira vez. A jovem observa o Pantanal de cima e fica chocada com a visão panorâmica. “O que é aquilo lá?”, questiona ela. “São as mesmas nuvens que você vê lá de baixo, só que vistas do alto”, explica Jove.

Os dois vão chegar em terras cariocas sem avisar ninguém. Juma ficará impressionada ao ver uma piscina pela primeira vez: “É agua? Nunca que vi um rio tão pequeno”, diz.

Ela também ficará assustada ao tomar banho de chuveiro elétrico. “Isso começô a cuspi fogo ni eu”, dirá a garota. “O chuveiro não está cuspindo fogo em você, Juma… Você só ligou a água quente. Olha, eu sei que vai ser estranho no começo, mas, daqui a pouco você se acostuma”, tranquilizará Jove.

Apesar de estar companhia de seu amado, Juma vai sofrer na mansão dos Novaes. Madeleine (Karine Teles) chamará a nora de “bicho do mato” pelo jeito introspectivo dela. Irma (Camila Morgado) vai levar Juma para um “banho de loja”, mas também não conseguirá agradá-la.

A situação vai piorar quando Nayara (Victoria Rossetti) descobrir que Jove tem uma nova namorada. A nova assistente de Madeleine vai invadir a mansão dos Novaes para tirar satisfação com a menina-onça. “Essa aí só pode ser a piranha que roubou o meu namorado de mim”, dirá.

Juma não vai deixar barato, parte para cima da rival e a derruba na piscina. A mocinha surtará e pedirá para voltar para casa.

Que horas começa a novela Pantanal hoje?

O episódio de hoje de Pantanal começa às 21h30, horário de Brasília, na Globo. O capítulo terá cerca de 1 hora de duração.

No capítulo desta sexta-feira, Juma irá se declarar para Jove. José Leôncio (Marcos Palmeira) irá discutir com o filho mais uma vez, mas a menina-onça vai sair em defesa de seu amado.

Tibério aconselha Jove a se despedir de Juma e voltar para a fazenda, e assim o rapaz faz. No núcleo da família de Tenório, haverá uma nova briga entre ele e Guta (Julia Dalavia) – enquanto isso, Alcides (Juliano Cazarré) irá elogiar Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e a deixará feliz.

No fim do episódio, Jove decidirá levar Juma com ele para o Rio de Janeiro e deixará seu pai desesperado.

+ Quem é a mãe de Alanis Guillen, a Juma da novela Pantanal