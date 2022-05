Juma vira onça de verdade? Como foi a transformação em 1990

Juma vira onça de verdade em ambas as versões da novela - Foto: Manchete/Globo

Menina herda o dom de Maria Marruá e se transforma no animal quando está com raiva

Juma (Alanis Guillen) vira onça de verdade em ambas as versões de Pantanal. A primeira vez em que a garota mostra seu poder é quando ela e Muda (Bella Campos) estão na mira de um jagunço que tenta abusá-las. A jovem se transforma no animal e arranca a orelha do homem para se defender.

Juma vira onça de verdade em 1990

A cena em que Juma vira onça de verdade em 1990 foi na segunda fase da novela, assim como no remake. Quem acompanha a versão da Globo deve ter visto a cena.

Juma e Muda tomam banho de rio quando são vistas por um caçador de animais silvestres que está na região. Em um primeiro momento, o homem apenas as espiona de longe, mas logo tenta se aproximar das garotas e as intimida com uma espingarda na mão.

Para se defender da tentativa de estupro, Juma se transforma em onça-pintada e arranca a orelha do crápula, que no desespero, entra no rio cheio de piranhas e é devorado por elas.

Na cena original, não há a utilização de efeitos especiais para mostrar uma metamorfose de fato. Enquanto Juma expressa sua raiva, são inseridas imagens intercaladas da onça com o rosto da personagem. Depois, já é mostrada a cena em que a garota está com a orelha do homem em sua boca cheia de sangue.

O mesmo acontece quando a protagonista descobre que Muda é a responsável pela morte de sua mãe. Com raiva da falsa amiga, Juma vira onça e são exibidas imagens do animal enquanto a jovem grita de raiva.

Relembre a cena em que Juma vira onça de verdade:

Juma Marruá em Pantanal 2022

Já no remake de Pantanal em exibição na Globo, as cenas são um pouco mais realistas. Uma onça de verdade participa das cenas – é a Matí, cuidada pelo Instituto NEX, em Goiás.

A nova versão da novela utiliza efeitos especiais para mostrar a transformação das Marruás. Quando Maria virava onça, foi mostrado os olhos da personagem mudando de cor, como se ela tivesse passando por uma metamorfose. Juma e a mãe mostram os dentes como se estivessem “rosnando”, tal qual como a onça. Elas também têm um jeito de andar bem parecido com o do felino.

Em Pantanal 2022, quando Maria ou Juma viram onça, a imagem das atrizes é substituída por a de Matí. A garota herdou o dom da mãe, que foi morta por Lúcio (Erom Cordeiro), jagunço de Muda – depois de sua morte, ela encarnou de vez em uma onça-pintada, é o que diz o Velho do Rio (Osmar Prado). O animal sempre ronda a tapera da garota para protegê-la.

Juma virando onça pela primeira vez pra dá uma boa lição no estupr*dor!! Dar-lhe Maruá 🐆

— Luciana Thomé 🏳️‍🌈 feminista antirracista (@luthithome) May 1, 2022

Por que Juma vira onça?

Juma vira onça apenas quando está com raiva ou se sente ameaçada. O mesmo acontecia com sua mãe, Maria Marruá, de quem herdou o dom.

O público viu Maria Marruá se transformando em onça-pintada logo após o nascimento de Juma. A mulher abandona a filha recém-nascida em um barco, mas ao ver uma sucuri se aproximando, vira onça para evitar que o animal mate a criança.

Outro momento que Maria fica com raiva é quando Lúcio chega para matá-la. A mãe de Juma até se transforma em onça para se defender, mas o jagunço consegue atirar nela, que morre.

Não é só Maria e Juma que se transformam em animais. O Velho do Rio é uma entidade sobrenatural e tem o poder de virar a maior sucuri de toda a região – o mistério por trás do personagem é explicado no último capítulo da novela.

