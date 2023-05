Karina em Travessia, Danielle Olímpia tem namorado?

Danielle Olímpia tem 25 anos de idade e vive Karina em Travessia, sua primeira novela da carreira. Além do talento no folhetim, a famosa chama atenção nas redes sociais pela beleza. Para os curiosos sobre o estado civil da atriz, a notícia é que ela já está comprometida e em um relacionamento sério.

Quem é o namorado tem Danielle Olímpia?

Danielle Olímpia namora com Vinicius Henry Giglio. A famosa não posta muitas fotos ao lado do amado no Instagram, onde tem mais de 300 mil seguidores, mas conta com mais imagens em clima de romance em publicações antigas de seu Facebook, que tem um número bem menor de fãs, cerca de 2 mil.

O rapaz é discreto e não faz parte do mundo dos famosos. No Instagram, ele conta com um perfil fechado em que segue pouco mais de 900 contas, tem 3400 seguidores e 68 publicações no total. O casal mantém o relacionamento longe dos holofotes, as últimas imagens e vídeos do casal foram compartilhadas pela atriz em 2022.

Nas redes sociais, é possível conferir que eles se conhecem há tempos. Há comentários de Danielle Olímpia em publicações no Facebook do rapaz que são de 2018. No entanto, segundo o Extra, que entrevistou a moça em abril, eles namoram desde 2021.

Karina de Travessia é segundo grande trabalho de atriz

Danielle Olímpia chegou com tudo em Travessia e tem roubado a cena. Apesar de nunca ter aparecido em uma novela antes, parte do público já conhecia a famosa por conta de seu trabalho na Netflix. Ele ganhou uma guinada na carreira ao interpretar Cacau na série Sintonia.

O papel mudou bastante muita coisa na vida da atriz e foi a primeira vez que ela esteve em uma série e em uma plataforma tão grande quanto a Netflix. Curiosamente, antes de ser contratada para o projeto, a artista não tinha certeza se daria certo na profissão e por isso começou a cursar direito.

Ela chegou a estagiar em um escritório e desejava atuar no meio das causas ambientais, segundo contou em entrevista ao canal de Slide Mestre em novembro de 2019, mas não se identificou com o curso. Por sorte, na época, ela ficou sabendo do teste para a série Sintonia e acabou conquistando o papel.

Com o sucesso que Karina tem conquistado em Travessia, a atriz ganhou mais espaço no meio e tem chance de aparecer em outros trabalhos em breve. Por enquanto, ela vem anunciando nas redes sociais o lançamento da quarta temporada de Sintonia e não indicou outro projeto à vista. As gravações da novela de Gloria Perez já terminaram e o folhetim termina no dia 5 de maio. Por isso, ela já está livre para se aventurar em novos personagens nas telinhas.

