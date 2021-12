Khadija de O Clone dançando: veja estreia de Carla Diaz na novela

A filha de Jade (Giovanna Antonelli) e Said (Dalton Vigh) nasceu e agora um salto de tempo de 10 anos acontecerá na novela do Vale a Pena Ver de Novo. A estreia de Khadija em O Clone é dançando, uma das características mais famosas da personagem, além de seu famoso bordão “inshalá”. Veja quando você assistirá as primeiras cenas da atriz-mirim.

Khadija dançando em O Clone

A personagem Khadija aparece pela primeira no capítulo 55 da novela, ao nascer, já no episódio seguinte, de número 56, é a primeira vez que Carla Diaz dá as caras no folhetim. As primeiras cenas da menina são em uma celebração de família, Ali (Stênio Garcia) anuncia o nome de Khadija e a menina aparece dançando na frente de Jade, que a acompanha.

Essa cena de Khadija dançando em O Clone foi originalmente ao ar em dezembro de 2002, agora que o folhetim está de volta, a estreia de Carla Diaz deve acontecer nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, se a TV Globo não fizer nenhuma reedição que adie alguns acontecimentos dos novos capítulos da reprise.

O capítulo em que a menina nasceu foi exibido na última sexta-feira (3), assim, a passagem de tempo de 10 anos vai acontecer nos capítulos desta segunda semana do mês.

Assista a primeira cena de Khadija dançando em O Clone:

Final da personagem na novela

Todas as fugas que Jade tenta fazer com Khadija ao longo de O Clone dão errado, mas no final, mãe e filha continuam tendo contato, mesmo que a personagem de Giovanna Antonelli passe a viver com seu verdadeiro amor, Lucas (Murilo Benício).

Nos capítulos finais do folhetim, depois que Said ameaça castigar Jade com chibatadas, a menina conversa com o pai e impede que isso aconteça. Apesar de desistir do castigo contra a mulher, Said leva a filha embora. Khadija em O Clone então passa a morar com o pai, mas como Said quer a filha feliz, permite que Jade faça visitas e veja a menina de vez em quando.

Leia também – Relembre o final de Edvaldo na novela O Clone