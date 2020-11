Lançamentos da semana na Netflix (24/11 a 31/11)

A lista de lançamentos da semana na Netflix possui diversas opções para os mais variados gostos. Há produções estrangeiras, animações, especiais de Natal e até um provável concorrente ao Oscar 2021.

Confira a lista completa abaixo:

Era Uma Vez Um Sonho – 24/11

Certamente, Era Uma Vez Um Sonho é o grande lançamento da semana na Netflix. O filme baseado em fatos reais acompanha uma estudante de direito que deve voltar para sua cidade natal como resultado de uma emergência. Durante a viagem, ela reflete sobre sua relação com a família, suas histórias e o futuro. Há quem diga que pelo trailer o filme pode ser indicado a um Oscar 2021, mas tudo depende da recepção da obra pela crítica e o público.

O Caderno de Tomy – 24/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Em segundo lugar na lista de lançamentos da semana na Netflix temos outro filme baseado em fatos reais. Em O Caderno de Tomy, uma mãe lutando contra um câncer terminal decide escrever para o seu filho um caderno cheio de reflexões sobre a vida, a morte e o amor. O filme promete emocionar, pois mostra a bela relação entre uma mãe e seu filho.

Dragões: Equipe de Resgate: Dia de Festa em Huttsgalor – 24/11

A opção certeira para a criançada esta semana é o filme Dragões: Equipe de Resgate. Esta animação da Dreamworks acompanha a equipe de Dragões durante o Odiniolo, uma versão de Natal dos viking animados. Como resultado do mau tempo que arrisca o feriado, os monstros alados devem salvar a comemoração.

Great Pretender – 25/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Great Pretender é um anime com foco na história de Makoto Edamura, um grande trapaceiro do Japão. O personagem realiza diversos golpes, mas se enrasca quando se envolve com um vigarista internacional.

Crônicas de Natal: Parte Dois – 25/11

Com uma série de lançamentos focados no Natal, este filme parece ser a melhor opção de obras festivas. Crônicas de Natal 2 dá continuidade ao longa de mesmo nome lançado em 2020. A comédia brilha como resultado da atuação de Kurt Russel como Papai Noel. Aproveite para conferir outros filmes de Natal.

Mosul – 26/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Ideal para os fãs de filmes de guerra, Mosul acompanha a aventura de um policial que se une a um esquadrão paramilitar para combater as terríveis ações do Estado Islâmico no Iraque.

Um Natal Nada Normal – 27/11

Embora não tenha nenhuma inovação em seu roteiro, Um Natal Nada Normal promete ser uma divertida opção de série para quem quer entrar no clima natalino. A série acompanha o frustrado músico Bastian, que retorna para a casa da família no Natal como resultado de um término deprimente com a sua namorada. Mas a situação consegue piorar com desdobramentos divertidos.

Sugar Rush de Natal – 27/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Outra série com foco no Natal é Sugar Rush de Natal, uma competição entre confeiteiros para ver quem realiza o melhor e mais bonito doce com clima natalino. Certamente, é uma opção boa para quem gosta de programas de culinária (e quer uma pitada de fim de ano).

Mulheres Incríveis de Bollywood – 27/11

Mulheres Incríveis de Bollywood é uma versão indiana de The Real Housewives. Embora a ideia não seja original, este lançamento da semana na Netflix promete divertir quem gosta de reality shows que retratam outros estilos de vida.

Vozes – 27/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Para os fãs de filmes de terror, Vozes certamente é a escolha certeira da semana. O longa mostra um pai que deve buscar ajuda de um especialista paranormal após a morte obscura de seu filho.

Sonhar e Dançar – O Quebra-Nozes de Chocolate – 27/11

Este documentário acompanha a lenda da dança Debbie Allen durante a produção de seus alunos para uma versão inovadora e quebradora de padrões do musical O Quebra-Nozes. Você pode até não ser um grande fã de dança, mas as imagens deste documentário podem te ajudar a entender a arte por trás.

A Ligação – 27/11 – Lançamentos da semana na Netflix

A Ligação é outro lançamento de terror da semana na Netflix. Segundo a plataforma, este é o enredo: “Conectada a outra mulher por telefone, mas separada dela no tempo, uma serial killer põe em risco o passado e a vida da sua interlocutora para mudar o próprio destino.”

Cory Carson e o Natal – 27/11

Sim, temos mais um especial de Natal antes do fechamento desta lista. Cory Carson e o Natal é um animação curtinha que acompanha o personagem titular ajudando um estranho perdido (como resultado de uma perda de memória) as se lembrar da magia de Natal.

A Vida Gira – 27/11 – Lançamentos da semana na Netflix

A Vida Gira é um filme sul-africano sobre um jovem refugiado que tenta fugir de memórias tristes de seu passado. Como resultado, procura um futuro diferente com a ajuda de um mentor e uma competição de BMX (bicicross). O filme é estrelado por Hakeem Kae-Kazim e Charles Mnene.

A Fera – 27/11

Outra ação, A Fera certamente vai agradar os fãs de filmes como Busca Implacável. No longa da Netflix, um pai entra em uma perseguição aos sequestradores de sua filha, mas acaba se tornando um dos principais suspeitos do crime.

Virgin River – 27/11 – Lançamentos da semana na Netflix

A segunda temporada de Virgin River também é um dos lançamentos da semana na Netflix. Você pode até não ter assistido a série ainda, mas vale a pena começar caso goste de romance e histórias emocionantes. E se você já viu, aproveite para conferir o trailer da segunda temporada acima.

Caçadores de Demônios – 28/11

Já não é o primeiro lançamento da Netflix que acompanha caçadores de demônios com vidas duplas, mas a fórmula parece dar certo. Nesta novidade coreana, os protagonistas trabalham de dia em um restaurante, mas à noite “usam seus poderes especiais para perseguir espíritos malignos que atacam os humanos.”

Em Busca de Agnes – 30/11 – Lançamentos da semana na Netflix

Este filme filipino encerra a lista de novidades da semana. No enredo, um empreendedor viaja ao Marrocos em busca de pistas sobre sua mãe, mas acaba encontrando com a filha adotiva dela. O longa promete ser uma viagem de sentimentos e momentos interessantes para o protagonista.

