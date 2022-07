Lara e Halley são irmãos? Casal termina para não cometer incesto

Lara (Mariana Ximenes) e Halley (Cauã Reymond) se apaixonam em A Favorita, mas uma revelação acaba deixando o casal em crise: Halley é na verdade Matheus, filho de Donatela com Marcelo, que foi sequestrado quando bebê. Todos então acreditam que Lara e Halley são irmãos, já que a moça é filha de Marcelo com Flora. Porém, a verdade é que um grande segredo esconde algo importante sobre quem realmente é o pai de Lara na trama.

Lara e Halley são irmãos em A Favorita?

Se engana quem pensa que Lara e Halley são irmãos em A Favorita. Na verdade, a dupla não tem nenhum parentesco, pois a moça não é filha de Marcelo, como todos acreditam durante grande parte da novela. Para quem não sabe, o verdadeiro pai de Lara é Dodi (Murilo Benício).

Apesar de Lara ter sido criada por Donatela, ela é filha biológica de Flora. Como Halley é filho de verdade de Donatela, os dois também não dividem a mesma mãe. Ou seja, eles não tem nenhum traço de DNA em comum por nenhum dos lados da família.

Porém, como a mentira de Flora que Lara e Halley são irmãos perdura por grande parte da novela, a dupla chega a terminar o relacionamento por alguns episódios após a descoberta. Na exibição original do folhetim, de 2008 a 2009, Halley descobriu pela boca de Manu (Emanuelle Araújo) que era o filho perdido de Donatela. A revelação aconteceu com cerca de 40 capítulos restante para o final, lá para o episódio 152.

Ao descobrir tudo, Halley termina com a namorada para evitar o incesto, já que ainda acredita ser meio-irmão da moça. Quem conta a verdade para Lara, de que ela não é filha legítima de Marcelo, é Donatela. A personagem de Claudia Raia descobre a verdade por Cilene e depois revela tudo para a filha de criação.

Pouco depois na trama, sem mais a mentira de que Lara e Halley são irmãos no caminho para atrapalhar o relacionamento do casal, os dois retomam o relacionamento e terminam a novela juntos.

Quem sequestrou Halley quando bebê?

Para quem não se lembra, Halley/Matheus deixou os braços da mãe Donatela quando tinha apenas seis meses. Ele foi sequestrado por Silveirinha, que almejava uma resgate pela criança. No entanto, após ver o afeto de Cilene pelo menino, o mordomo acabou desistindo de devolver o filho de Donatela. Ele mentiu para a manicure sobre a origem da criança, que passou a criar o bebê.

Assim Halley ficou separado de sua família verdadeira durante muitos anos. Já Lara foi criada por Donatela desde os 3 anos de idade, depois que Flora foi presa pelo assassinato de Marcelo.

Paternidade de Lara foi causa da morte de Marcelo

Lara não ser filha de verdade de Marcelo é o que motivou Flora a matar o amante. O herdeiro dos Fontini descobriu a verdade e estava prestes a revelar tudo, o que deixaria Lara e Flora sem um centavo da fortuna da família. Por conta disso, Flora tentou se reconciliar com Marcelo, mas como não conseguiu nada com ele, resolveu matá-lo.

Anos após a morte do amado, depois de muita investigação na novela, Donatela coloca Cilene contra a parece e só então descobre os verdadeiros motivos para Flora ter acabado com a vida de seu marido. A manicure revela para ela que Flora teve Lara com Dodi, mas que a vilã mentiu para Marcelo para ter a chance de colocar as mãos no dinheiro do ricaço.

Entre tantas mentiras, Flora acusou Donatela de assassinar Marcelo durante grande parte da trama. Relembre:

