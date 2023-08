Larissa Manoela está na novela Fuzuê? Atriz é confundida com Fernanda Rodrigues (à direita) - Foto: Reprodução/Instagram/Instagram/@larissamanoela/Globo

Larissa Manoela está na novela Fuzuê? Atriz é confundida com personagem

Larissa Manoela está na novela Fuzuê? Atriz é confundida com personagem

Protagonista da faixa das 18h da Globo no ano passado, Larissa Manoela, 22 anos, está longe das novelas há algum tempo. Porém, a aparência de uma das personagens da nova produção das 7 criou confusão na cabeça de parte do público e há quem acredite que ela está na novela Fuzuê.

Larissa Manoela é Alícia de Fuzuê?

A atriz Larissa Manoela não está na novela Fuzuê, mas sim Fernanda Rodrigues, que interpreta Alícia, herdeira do dono da loja Fuzuê, Nero de Braga e Silva (Edson Celulari). Elas têm 24 anos de diferença de idade, mas mesmo assim, entre o público noveleiro muitos acham as duas parecidas, a ponto de confundir quem interpreta a personagem Alícia em Fuzuê, que no caso é Rodrigues e não Manoela.

Nas redes sociais, alguns comentários sobre o assunto surgiram em tom de humor. "A minha mãe confundindo a Fernanda Rodrigues com a Larissa Manoela em Fuzuê", comentou um fã. "Quando a Globo vai colocar a Larissa Manoela e a Fernanda Rodrigues como irmãs ou mãe e filha ein?", questionou outro.

E as comparações vão além da aparência de Fernanda Rodrigues como Alícia em Fuzuê. Um fã foi mais longe e relembrou a aparência de Rodrigues em O Profeta, em 2006, em que usava o cabelo castanho na personagem Gisele, uma manicure que era filha da falsa cartomante Rubia (Rosi Campos). O noveleiro contou que estava acompanhando a obra de 2006, quando a mãe perguntou se a personagem se tratava de Larissa Manoela. Para exemplificar as semelhanças, ele publicou uma imagem da personagem Gisele ao lado de Larissa no papel de Dorinha, em Além da Ilusão, primeira novela da ex-SBT na TV Globo.

Aos que ainda não conhecem Alícia na novela Fuzuê, a personagem de Fernanda Rodrigues ela é filha de Nero e irmã Miguel (Nicolas Prattes) e Francisco (Michel Joelsas), que não se dão muito bem. Ela é a "rainha da Fuzuê" e adora a atenção como garota-propaganda da loja. Além disso, ela é uma verdadeira viciada em redes sociais, é um pouco sem-noção, mas sem nunca perder o bom humor ou o carisma.

Casada com Cláudio (Douglas Silva) e mãe de Valentina (Maria Flor Samarão), um de seus sonhos é transformar a Fuzuê em algo mais elegante e gourmet, para que ela possa abandonar a imagem de "herdeira bagaceira". Sua grande inspiração é Preciosa Montebello (Marina Ruy Barbosa), empresária do ramo de joias que é vilã na história e está atrás de um tesouro que tem relação com a Fuzuê.

Devido a esta fascinação que Alícia tem por Preciosa, a ambiciosa vai tentar se aproximar da filha de Nero para tentar abocanhar seu cobiçado tesouro. Após ser alertada por Pascoal (Juliano Cazarré) sobre a possível utilidade de Alícia em suas tramoias, Preciosa marca um almoço com a loira e tentará usa-la em seus planos no futuro da trama, segundo apontam os resumos da novela Fuzuê.

Leia também - Autor de Fuzuê, Gustavo Reiz escreveu novelas bíblicas da Record