Laurinda O Clone final: com quem a Totia Meireles termina a trama

A personagem de Totia Meireles (63) se interessa por Miro (Raul Gazolla) ao longo da trama, beija Edvaldo (Roberto Bonfim) e também se envolve com Pitoco (Marcelo Brou). Qual o final de Laurinda em O Clone? A mulher consegue terminar o folhetim feliz e com um namorado.

Qual o final de Laurinda em O Clone?

Solteirona, Laurinda vai encontrar um amor e terminará com Pitoco no final da novela O Clone. Depois de altos e baixos na vida amorosa, a mulher se apaixona pelo personagem de Marcelo Brou e o dois terminam juntos.

A cena final de Laurinda na novela O Clone acontece no penúltimo capítulo da trama, originalmente exibido em 14 de junho de 2002. Laurinda e Pitoco estão dançando na gafieira Estudantina e a mulher questiona o amado ao receber um beijo no pescoço: “ah não, peraí, com essa dúvida eu não vou morrer. Isso aqui é namoro ou é o que?”.

“Claro que é namoro né Laurinda?”, afirma Pitoco. “É mesmo?”, comenta Laurinda animada no final da novela O Clone ao tirar o assunto a limpo. O casal então se beija apaixonadamente.

Laurinda e Pitoco trocam mais beijos depois da conversa e os amassos da dupla começam a crescer, até que eles são interrompidos por Cotia (Eduardo Martini), o apresentador da gafieira. O anfitrião adverte que o casal está muito exagerado e manda os dois de volta para a pista de dança.

Como está a atriz Totia Meireles?

Aos 63 anos de idade, Totia Meirelles continua trabalhando como atriz e é casada com o médico Jaime Rabacov, com quem está desde os anos 1990. O casal não tem filhos.

O trabalho mais recente da famosa foi a série Desjuntados, produção original da Amazon Prime Video, que foi lançada no segundo semestre de 2021. Também no ano passado, ela esteve no filme Um Casal Inseparável.

As novelas mais recentes da atriz que viveu Lucinda em O Clone foram Verão 90, em 2019, e A Força do Querer, em 2017. Neste meio tempo, Totia também atuou em Talvez uma História de Amor, filme com Mateus Solano e Bianca Comparato.

Que horas passa O Clone?

O Clone é exibido de segunda a sexta-feira às 16h45, depois da Sessão da Tarde, de acordo com a programação oficial da TV Globo. A reprise do folhetim de Gloria Perez começou em outubro de 2021 e até agora foram exibidos mais de 70 capítulos. No total, a versão original da novela contou com 221.

Para assistir Laurinda e os demais personagens de O Clone, sintonize na TV Globo no horário da novela ou use a aba “Agora na TV” da Globoplay. Após a transmissão na TV, o capítulo do dia é adicionado ao catálogo do streaming.

Para quem é ansioso e prefere ver tudo de uma vez, a versão original da novela, exibida de 2001 a 2002, já está disponível no catálogo da plataforma da emissora.

