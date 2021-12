Depois que o elenco perdeu Jack Thornton (Daniel Lissing) e Abigail (Lori Loughlin), os fãs da série “When Calls The Heart” também vão ter que dar adeus ao personagem de Kavan Smith? A dúvida surgiu assim que o marido de Rosemary (Pascale Hutton) se feriu gravemente. Mas será que Lee morre em Quando Chama o Coração? Veja a história.

Lee morre em Quando Chama o Coração?

Uma boa notícia aos fãs, pois apesar de sofrer uma lesão na cabeça, Lee não morre em Quando Chama o Coração e se recupera. As cenas do acidente do homem vão ao ar na reta final da sétima temporada da trama, atualmente em exibição na Record TV. Na ocasião, o marido de Rosemary sai a procura de Jesse (Aren Buchholz), que ainda não retornou das montanhas e acaba se machucando.

Lee é então encontrado inconsciente e levado até um médico. Neste ponto da trama, apesar de o personagem ser encontrado vivo, ainda é temido uma possível morte de Lee em Quando Chama o Coração, pois o tipo lesão que o homem sofre, na cabeça, costuma ser perigosa e pode gerar problemas futuros. A situação dele deixa todos apreensivos.

No entanto, para a sorte dele e dos moradores de Hope Valley que gostam do personagem, ao decorrer dos episódios Lee não morre em Quando Chama o Coração e se recupera totalmente.

Assista ao vídeo publicado pela Record sobre o acidente do personagem:

Quando começa 8ª temporada de Quando Chama o Coração na Record?

A partir do dia 14 de dezembro de 2021, o público vai acompanhar na Record os capítulos do oitavo ano da série canadense, esta temporada é inédita no Brasil. Após o susto da quase morte de Lee em Quando Chama o Coração, neste nova temporada, o casal interpretado por Pascale Hutton e Kavan Smith vai saber um pouquinho como é a vida de pai e mãe ao cuidarem de Rachel, a sobrinha adolescente de Lee.

A nona temporada da série já está confirmada, mas ainda não tem data exata de estreia. Sabe-se que os novos capítulos chegarão aos Estados Unidos e Canadá em 2022, mas para o Brasil não há previsão.

Leia também – Rosemary vai ter filho em Quando Chama o Coração?