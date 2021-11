Lee (Kavan Smith) e Rosemary (Pascale Hutton) já estão casados há várias temporadas na produção canadense, o casal selou a união no terceiro ano da série e tem gente que acha que já é hora da dupla encher a casa de bebês. Em Quando Chama o Coração Rosemary tem filho ou terá no futuro?

Rosemary vai ter filho em Quando Chama o Coração?

Na oitava temporada de Quando Chama o Coração, Rosemary ainda não tem filhos com o marido, mas tem um gostinho de como é a maternidade ao cuidar da sobrinha de Lee, Rachel. A garota já é uma adolescente e não permanecerá para sempre na casa dos tios, a situação é temporária, mas o suficiente para servir de treino para o casal, no caso de terem filhos no futuro.

A boa noticias para os fãs da série é que os atores também estão na torcida para se tornarem papai e mamãe na série. Prova disso é que, de acordo com entrevista ao site norte-americano Entertainment Tonight, em maio de 2021, os atores Kavan e Pascale contaram que “venderam a ideia” de a dupla engravidar ou adotar um bebê para os produtores da série. “Eu acho que seria hilário ver a Rosemary grávida”, disse a atriz.

Durante o bate papo, o casal compartilhou que há possibilidades de Rosemary e Lee terem um filho na nona temporada de Quando Chama o Coração, já que o triângulo amoroso entre Elizabeth (Erin Krakow), Lucas (Chris McNally) e Nathan (Kevin McGarry) foi finalizado, e assim a série terá espaço para tramas novas, mas que ainda é cedo para fazer afirmações.

Kavan também especulou um motivo que pode ter ficado no meio do caminho durante a tomada de decisão dos roteiristas em dar ou não um filho a Rosemary na oitava temporada de Quando Chama o Coração da produção: “acho que se há alguma razão [para o casal ainda não ter filhos], acho que é a logística. Nós já temos no set os gêmeos [Gunnar Reid Taylor e Lincoln David Taylor] e é desafiador trabalhar com os pequenos” – Gunnar e Lincoln se revezam para interpretar Jack Jr., o filho de Elizabeth com Jack Thornton (Daniel Lissing).

Quando estreia a 9ª temporada?

A nova temporada de Quando Chama o Coração, em que há a possibilidade de Rosemary ter filhos, chegará a televisão do Canadá e Estados Unidos em 2022, porém, ainda não foi divulgado mês e dia exato da estreia dos novos episódios. No Brasil ainda não se sabe quando o novo ano da série irá chegar, a Record TV não informou até que episódio e temporada estará exibindo a série e a Netflix tem apenas a quinta e sexta temporada da produção em seu catálogo até agora.

