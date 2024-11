Lenda do rock: quem canta a música de abertura da nova novela das 6?

Garota do Momento, nova novela das 6, estreou na TV Globo e já desponta como um sucesso da teledramaturgia, graças ao enredo de época e cheios de clichê. Mas o que não é nada repetida é a abertura, que leva a música de uma das lendas do rock: Little Richard.

Como é a abertura de Garota do Momento?

Para embalar a abertura da novela das 6, a Globo trouxe o clássico Tutti Frutti, de Little Richards, um sucesso da década de 50 que se tornou um clássico do rock.

Little Richard explodiu a cena musical dos anos 50 com seu piano estrondoso e presença de palco eletrizante, dando o tom para o futuro do rock and roll. Suas performances desenfreadas e ritmos viscerais eram diferentes de tudo que o público já tinha visto. Por isso, a canção do artista foi escolhida para a trama de época.

LETRA TRADUZIDA DE TUTTI FRUTTI

Wop bop a loo bop a lop bom bom! Tutty frutty oh rutty Tutty Frutty oh rutty Tutty frutty oh rutty Tutty frutty oh rutty Tutty frutty oh rutty A-wop-bop-a-loo-wop-a-wop-bam-boom Eu tenho uma garota chamada Sue, ela sabe o que fazer Eu tenho uma garota chamada Sue, ela sabe o que fazer Ela balança para o oeste, ela balança para o leste Mas ela é a garota que eu amo da melhor maneira Tutty frutty oh rutty Tutty frutty oh rutty Tutty frutty oh rutty Tutty frutty oh rutty Tutty frutty oh rutty A-wop-bop-a-loo-wop-a-wop-bam-boom Eu tenho uma garota, chamada Daisy, ela quase me deixa louco Eu tenho uma garota chamada Daisy, ela quase me deixa louco Ela sabe como me amar, sim, realmente Garoto você não sabe o que ela faz para mim Tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, ooo Tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, Wop bop a loo bop Oh tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, ooo Tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, Wop bop a loo bop a lop bom bom! Eu tenho uma garota, chamada Daisy, ela quase me deixa louco Eu tenho uma garota chamada Daisy, ela quase me deixa louco Ela sabe como me amar, sim, realmente Garoto você não sabe o que ela faz para mim Tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, Tutti frutti, oh rutti, Wop bop a loo bop a lop bam boom!

História da nova novela das 6

Garota do Momento é de autoria de Alessandra Poggi e chega na faixa das 6 como queridinha do público. A trama traz grandes nomes da teledramaturgia, como Lilia Cabral e Fábio Assunção, e outros que já conhecidos, como Maisa e Duda Santos - que vive a protagonista Beatriz.

O elenco também conta com os atores Danton Mello, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Maria Flor, Leticia Colin, Palomma Duarte, Debora Ozório, Klara Castanho, Bete Mendes, Solange Couto, Tatiana Tiburcio, Ícaro Silva, entre outros nomes.

A história é ambientada em um Rio de Janeiro dos anos 50, cheio de bossa, mas também mostrará preconceito e racismo.

Lilia Cabral vive a vilã Maristela, dona da fábrica e capaz de tudo para que seus negócios sobrevivam. Ela é mãe de Juliana, vivido por Fábio Assunção, um playboy que pensa poder fazer tudo porque é rico.