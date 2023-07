Dia mundial do rock frases: 50 citações para o 13 de julho

Todos os anos, no dia 13 de julho, entusiastas da música de todo o mundo se reúnem para celebrar o Dia Internacional do Rock. Esta ocasião especial presta homenagem ao poder, influência e apelo atemporal do estilo musical, desde suas raízes na década de 1950 até sua ampla popularidade hoje. Para celebrar a data, separamos 50 frases e citações de astros do Rock and roll.

Melhores citações no Dia mundial do Rock

1 - “Se você tentou dar outro nome ao rock and roll, pode chamá-lo de 'Chuck Berry'.” – John Lenon

2 - Eu gosto de rock 'n' roll porque rock 'n' roll, para mim, significa liberdade." - Ozzy Osbourne.

3 - 'Rock and roll nada mais é do que jazz com uma batida forte.' -Keith Richards, 'Vida'.

4 - “Rock and roll é o hambúrguer que comeu o mundo.” – Peter York

5 - “Se você quer liberar sua agressividade, levante-se e dance. É disso que se trata o rock and roll.” – Chuck Berry

6 - “Sempre acreditei que o rock and roll deveria estar nas mãos do povo, não dos astros do rock.” – Patti Smith

7 - “Rock and Roll não tem começo nem fim, pois é a própria pulsação da vida.” – Larry Williams

8 - "A boa música surge quando as pessoas tocam juntas, sabendo o que querem fazer e se empenhando." - Keith Richards.

9 - "Se a música é um lugar - então o jazz é a cidade, o folk é o deserto, o rock é a estrada, o clássico é um templo." - Vera Nazarian.

10. "Dirija-se e tente continuar sorrindo. Coloque um pouco de rock and roll no rádio e vá em direção à vida com toda a coragem que puder encontrar e toda a crença que puder reunir. Seja verdadeiro, seja corajoso, fique de pé." - Stephen King, 'It: Um romance'.

11. "Eu sou o inovador. Eu sou o criador. Eu sou o emancipador. Eu sou o arquiteto do rock 'n' roll!" - Little Richard.

12. “A energia é muito importante. Se você não tem, não se preocupe com rock and roll.” – Yoko Ono

13. “O rock and roll veio para ficar.” -Neil Young

14. "Rock 'n' roll pode não resolver seus problemas, mas permite que você dance sobre eles." - Pete Townsend.

15 - “Rock & roll é como uma pintura. Grandes pinturas ainda podem ser feitas? Depende de quem segura o pincel.” — Patti Smith

16. "Elvis pode ser o Rei do Rock and Roll, mas eu sou a Rainha." - Little Richard.

17. “Se você acha que está velho demais para o rock 'n roll, então você está.” —Lemmy Kilmister

18. "Rock and roll mantém você em um estado constante de delinquência juvenil." - Eddie Spaghetti.

19. "Através de Kurt eu vi a beleza do minimalismo e a importância da música despojada." - Dave Grohl.

20. “Se você realmente quer me irritar, pergunte-me quando vou me aposentar do rock n 'roll.” -Bruce Dickinson

Frases de rock nacional

Melhores trechos de músicas que marcaram o rock nacional.

1. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade – Cazuza

2. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu, do meu lado, aprendendo a ser louco, um maluco total — Raul Seixas

3. Olhos fechados pra te encontrar, não estou ao seu lado, mas posso sonhar – Paralamas do Sucesso

4. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã – Legião Urbana

5. Complicada e perfeitinha. você me apareceu. Era tudo que eu queria, estrela da sorte – Raimundos

6. A minha vida é o Rock'N'Roll - Made in Brazil

7. A gente passa a entender melhor a vida quando encontra o verdadeiro amor – Charlie Brown Jr.

8. Ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela – Os Mutantes

9. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Essa é a vida que eu quis – Barão Vermelho

10. Eu que não fumo queria um cigarro. Eu que não amo você. Envelheci dez anos ou mais nesse último mês– Engenheiros do Hawaii,

11. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo – Raul Seixas

12. Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar - Rita Lee

13. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração — Titãs

14. “Como eu sou um girassol, você é meu sol.” — Ira

15. "Se você quer brigar e acha com isso estou sofrendo, se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo!"- Erasmo Carlos.

Frases de Rock em Inglês

Vejas icônicas frases rock em inglês e declare ser um roqueiro neste 13 de julho.

1. We are the champions, my friends, and we’ll keep on fighting till the end – Queen, “We Are The Champions”

(Nós somos os campeões, meus amigos, e nós continuaremos lutando até o fim)

2. One thing I can tell you is you got to be free – The Beatles, “Come Together”

(Uma coisa que posso te dizer é que você tem que ser livre)

3. I’m a new day rising, I’m a brand-new sky that hang the stars upon tonight – Foo Fighters, “Times Like These”

(Eu, eu sou um novo dia nascendo, sou um céu novo em folha que sustenta as estrelas hoje à noite)

4. The Sun may rise in the East, at least it settled in a final location – Red Hot Chilli Peppers

(O Sol pode nascer no Oriente, pelo menos ele se põe em seu local final)

5. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place – Guns N’ Roses, “Sweet Child O’ Mine”

(Ás vezes, quando eu vejo seu rosto, ela me leva para aquele lugar especial)

6. Our little group has always been and always will until the end – Nirvana, “Smells Like Teen Spirit”

(Nosso pequeno grupo sempre foi assim e sempre será até o fim)

7. Live to fly, fly to live – Iron Maiden, “Aces High”

(Viva para voar, voe para viver)

8. "If you think it's easy doin' one night stands, try playin' in a rock roll band..." – AC/DC, If You Wanna Rock 'n' Roll

("Se você acha que é fácil tocar por uma noite inteira, tente tocar em uma banda de rock and roll...")

9. Don’t tell me there’s no hope at all. Together we stand, divided we fall – Pink Floyd, “Hey You”

(Não me diga que não há mais esperanças. Juntos, nós resistimos, divididos, nós caímos)

10. Life is ours, we live it our way – Metallica, “Nothing Else Matters”

(A vida é nossa, nós a vivemos do nosso jeito)

11. She’s like a rainbow, coming, colors in the air – The Rolling Stones, “She’s A Rainbow”

(Ela é como um arco-íris, trazendo cores no ar)

12. I used to feel your fire, but now it’s cold inside – Aerosmith, “What It Takes”

(Eu costumava sentir o seu fogo, mas agora é frio por dentro)

13. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue – Elvis Presley, “If A Can Dream”

(Deve haver luzes brilhando mais em algum lugar. Tem que haver pássaros voando mais alto em um céu mais azul)

14. We can be heroes just for one day – David Bowie, “Heroes”

(Nós podemos ser heróis apenas por um dia)

15. I wanna rock and roll all night and party every day – Kiss, “Rock And Roll All Nite”

(Eu quero rock and roll a noite toda e festa todos os dias)

Por que 13 de julho é Dia do Rock?

O Dia Internacional do Rock remonta ao nascimento do rock 'n' roll na década de 1950. O gênero, com seus ritmos enérgicos, solos de guitarra elétrica e espírito rebelde, rapidamente ganhou força, conquistando os corações de milhões em todo o mundo.

À medida que a popularidade do estilo crescia, aumentava também o desejo de honrar seu impacto na sociedade. Em 2012, o Dia Internacional do Rock foi oficialmente estabelecido como uma celebração global, proporcionando uma oportunidade anual para reconhecer e apreciar esse influente gênero.

A data é considerada uma forma de reconhecer o profundo impacto do rock no mundo e para homenagear os artistas, músicos e fãs que moldaram o gênero ao longo da história.

