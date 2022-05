Levi da novela Pantanal: ator Leandro Lima será pai; veja a família

No ar como Levi da novela Pantanal, o ator Leandro Lima compartilhou alguns detalhes de sua vida pessoal nas últimas semanas. O famoso vai se tornar pai novamente – ele já tem uma garota – e em breve irá acontecer a chegada deste novo bebê. Desta vez, Leandro será pai de um menino.

Levi da novela Pantanal vai ser pai na vida real

Leandro Lima vai ter um filho com a modelo Flavia Lucini. O casal está prestes a segurar a criança nos braços, a gravidez de Flavia está em reta final e a famosa já passou dos 8 meses de gestação. A dupla está junta há mais de 10 anos – eles são noivos desde 2015 – e ainda não tinham nenhum filho juntos.

Em entrevista à GQ Brasil, no começo do mês, a modelo disse que o planejamento do casal era de engravidar apenas daqui dois anos, mas os planos acabaram encurtando e Flávia engravidou em 2021. As primeiras conversas sobre o planejamento aconteceram durante a pandemia. O casal passou um tempo morando na Itália, em um sítio que compraram no país europeu, e conversaram sobre aumentar a família. Atualmente, eles estão em São Paulo, local em que nascerá o bebê do ator que vive Levi na novela Pantanal.

Entre algumas informações que compartilharam nas redes sociais, o casal revelou que o bebê se chamará Toni. Leandro Lima tem 40 anos e já trabalhou como modelo antes da carreira de ator. Flávia Lucini é mais nova, tem 33 anos, e uma estabelecida carreira internacional. Ela já foi uma Angel na aclamada marca Victoria’s Secret.

Este é o primeiro filho de Flavia, mas Leandro já sabe como funciona a paternidade. O Levi da novela Pantanal se tornou pai pela primeira vez quando estava com 17 anos de idade. Ele teve uma filha com a jornalista, modelo e apresentadora Daniela Lins, com quem namorou de 1999 a 2007.

A filha mais velha de Leandro Lima se chama Giulia Lins e é modelo. A moça tem 21 anos de idade e é representada pela agência Way Model Management.

Final – Levi da novela Pantanal também vai ser pai?

Diferente do ator na vida real, Levi não vai ser pai na novela Pantanal. O personagem morre muito antes de tentar conquistar um final feliz. Apesar de se envolver com Muda e Maria Bruaca na trama, o peão não chega a engravidar nenhuma das duas mulheres.

A morte de Levi na novela Pantanal é uma das mais chocantes da trama. O funcionário de José Leôncio cai no rio e é devorado por piranhas depois de ter um embate com Tibério e levar um tiro de Juma. Ambos tentaram proteger Muda de Levi, que fica obcecado pela moça no folhetim.

Outras novelas de Leandro Lima

Antes de ser Levi na novela Pantanal, Leandro já havia atuado em novelas da Globo e TV Record. Ele também apareceu em produção da Netflix e até obra internacional.

A primeira novela de Leandro Lima foi Insensato Coração, em 2011. Ele interpretou Patrick de Jesus na trama. Pouco depois, em 2013, o ator voltou a aparecer nas telinhas da Globo com a novela Joia Rara.

Em seguida, ele trabalhou nas séries Chapa Quente (2016), Mister Brau (2018), Lia (2018) e no filme Chacrinha: O Velho Guerreiro (2018).

Nesta época, ele migrou para a Record, em que foi o vilão Jacques de Alencastro Bourbon na novela Belaventura. Após este trabalho, ele esteve na série mexicana La Doña (2020), no filme Solteira Quase Surtando (2020) e ná série Coisa Mais Linda da Netflix.

Atualmente, Leandro Lima interpreta Levi na novela Pantanal e também tem o filme A Cerca em pós produção.

Quem interpretou Levi em 1990

Na versão original da novela Pantanal, Levi foi papel do ator Rômulo Arantes Junior. O famoso faleceu aos 42 anos de idade, em junho de 2000. Ele teve um acidente com um ultraleve em Maripá de Minas (MG) e não sobreviveu. O ator deixou para trás dois filhos que teve com a arquiteta Adriana Junqueira: o ator Rômulo Arantes Neto e a estilista Cloé Schmidt Arantes.

Leia também

Maria Bruaca em Pantanal muda de vida após descobrir traição

Quem é Zuleika na novela Pantanal, personagem de Aline Borges