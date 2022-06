Levi matou a Muda mesmo? Sequestro terá reviravolta surpreendente

O episódio exibido no último sábado (11) em Pantanal deixou os espectadores tensos e questionando se Levi (Leandro Lima) matou a Muda (Bella Campos) mesmo. Furioso ao ver a jovem com Tibério (Guito), o peão disse que tiraria a vida da moça caso ela não ficasse com ele e ainda a sequestrou.

Levi matou a Muda mesmo ou ela sobrevive?

Levi não matou a Muda e nem irá. A jovem será salva por Juma (Alanis Guillen), Tibério e Trindade (Gabriel Sater) no capítulo de hoje.

Após tentar matar Alcides (Juliano Cazarré), Levi voltou para a fazenda para sequestrar Muda. O vilão ameaça a garota com uma faca e diz que vai tirar a vida dela caso ela não siga viagem com ele. Sem escolha, a amiga de Juma sobe no barco com o ex-funcionário de José Leôncio (Marcos Palmeira).

“Pra onde é que ocê tá me levando?”, pergunta ela. “Não sei… O que importa é que estamos juntos”, responderá o vilão.

Juma é quem vai aparecer primeiro para salvar a amiga. A menina-onça vai ter uma grande discussão com o vilão e vai dar um tiro no braço dele. Mesmo ferido Levi vai conseguir fugir, mas dessa vez sem levar Muda.

O vilão seguirá viagem de barco para fugir da tapera, mas vai dar de cara com Tibério e Trindade, que foram resgatar Muda. “Fica aí parado, Levi!”, chegará Tibério, com uma arma nas mãos. “Ou o quê?! Ocê atira?!”, retrucará Levi.

Levi blefará e dirá para o gerente da fazenda que matou o seu grande amor. Durante o confronto, o barco do vilão vai capotar na água e ele cairá no rio cheio de piranhas, que o devoram ainda com vida. Tibério até tenta ajudar o rival, mas ele profere morrer do que ser socorrido.

Muda fica sã e salva

Muda consegue escapar das garras de Levi e não sofre nenhum ferimento após o sequestro. O episódio faz com que ela e Tibério se aproximem ainda mais e engatem um romance mais adiante na novela. A jovem já até contou para Juma que está desenvolvendo sentimentos pelo peão após ele levar uma facada para defendê-la.

Juma e amiga não vão esquecer a vingança contra Tenório (Murilo Benício). Depois de descobrirem que ele é o causador das tragédias que aconteceram com suas famílias no Sarandi, as duas têm o pai de Guta (Julia Dalavia) como inimigo número um.

No entanto, quem vai matar o vilão será Alcides na reta final da novela. Ele contará com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira), que já terá se mudado para o Pantanal ao lado de Mariana (Selma Egrei). Tenório será acertado pelo peão com uma lança e depois será jogado no mesmo rio cheio de piranhas que causou a morte de Levi.

Muda terá um final feliz ao lado de Tibério, enquanto Juma se casará com Jove (Jesuíta Barbosa). Já Alcides fica com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

