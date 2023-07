Lilia Cabral volta ar em Fuzuê para ser mãe de Marina Ruy Barbosa

Com O Sétimo Guardião (2018 - 2019) e Salve-se Quem Puder (2020) como últimos trabalhos, Lilia Cabral não retorna às telinhas há algum tempo. A atriz esteve no teatro nos últimos anos, também apareceu em série, mas não gravou novelas desde a pandemia. Com novo projeto na faixa das 7, a atriz comemorou retorno com a novela Fuzuê e adiantou alguns detalhes sobre sua personagem durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 24 de julho, que contou com a participação do DCI.

Lilia Cabral será Bebel em Fuzuê

A personagem de Lilia Cabral na novela Fuzuê será Bebel, a matriarca da família Montebello. Mãe da vilã Preciosa, vivida por Marina Ruy Barbosa, a veterana já antecipa que seu papel não é de vilania, assim, ela e a filha terão tons bem diferentes. "Ela é elegante, simples de sentimentos e mantém as aparências", explicou.

Na história, Bebel abandonou os estudos e os sonhos de viver de música para se dedicar a rede de joalherias da família. No entanto, ela repensa suas atitudes e decisões depois que descobre que o marido, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), foi infiel e tem uma filha fora do casamento.

Lilia Cabral explica que a personagem não é rancorosa ou triste, mas também não tem uma vida muito feliz. Mesmo assim, ela prefere fingir e não deixar transparecer para os outros seus problemas pessoais. A famosa acredita que Bebel vai fazer com que muitas telespectadoras se identifiquem com a história: "vai de encontro com muitas mulheres que também mantém as aparências".

Ao falar sobre os passos de Bebel, a atriz deu um spoiler sobre o futuro da trama de Fuzuê: "Mais para frente ela vai reencontrar uma paixão". Ela contou que esse amor antigo será o ex-feirante Nero de Braga e Silva, papel de Edson Celulari. Pai de Alícia (Fernanda Rodrigues), Miguel (Nicolas Prattes) e Francisco (Michel Joelsas), Nero batalhou muito para construir sua vida e se tornou dono da loja Fuzuê, que Preciosa tentará tomar mais tarde.

Outro trama que promete movimentar a vida da personagem de Lilia Cabral é um possível retorno de seu marido Cesar, que será dado como morto. Pelo que se sabe da história, Preciosa, filha de Bebel, vai transformar a vida de todos a sua volta quando no testamento do pai descobrir o paradeiro de um tesouro perdido e também a existência de uma irmã, Luna (Giovana Cordeiro). No entanto, tanto Marina Ruy Barbosa na coletiva, quanto a ficha técnica oficial dos personagens divulgada pela TV Globo, classificam o personagem de Pacheco como "supostamente morto", o que indica que ele pode retornar para a vida da família Montebello em algum momento.

Durante a coletiva de imprensa Lilia Cabral também comemorou seu retorno aos sets de novelas. A atriz comentou sobre a felicidade de poder gravar folhetins novamente sem as restrições de segurança que precisavam estar presentes na época da pandemia do covid-19. "São outras relações, olhares, experiências [após a pandemia]. Parece que a gente renasceu", comentou. "Ter anos de carreira não significa nada , a gente aprende o tempo todo", completou.

