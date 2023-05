Novela Fuzuê elenco: quem é quem na substituta de Vai na Fé

Criada por Gustavo Reiz e com direção artística de Fabricio Mamberti, Fuzuê é a próxima novela das 7 e tem previsão de chegar às telinhas no mês de agosto para substituir o sucesso Vai na Fé. O elenco da atração já começou a preparação e em breve o público acompanhará a história da busca de duas irmãs, que serão vividas por Giovana Cordeiro e Marina Ruy Barbosa.

Giovana Cordeiro

Em recentes produções da Globo, como Pantanal (2022) e Mar do Sertão (2022), a atriz Giovana Cordeiro será uma das personagens principais da trama de Fuzuê, a bela Luna. A moça é filha de Maria Navalha (Olivia Araújo), ex-cantora da Lapa que desapareceu misteriosamente, e é uma pessoa simples e carismática.

Luna produz e vende biojoias no Rio de Janeiro e busca por pistas para encontrar a mãe e desvendar o motivo de seu sumiço. Ela não faz ideia que na verdade é filha de um homem poderoso e sua vida está prestes a mudar.

Olivia Araújo

O papel de Olivia Araújo é o de Maria Navalha, a mãe de Luna e que desaparece misteriosamente na trama. Em 2022, a atriz se destacou como a personagem Augusta de Além da Ilusão. Além deste trabalho, ela também esteve nos últimos tempos em Amor de Mãe (2021), Falas Negras (2020), Malhação (2019), O tempo não Para (2018) e Tempo de Amar (2017 – 2018).

Edson Celulari

Longe das novelas desde 2018, em que esteve em O Tempo não Para na faixa das 7, o ator Edson Celulari está de volta aos folhetins para viver o excêntrico Nero de Braga e Silva em Fuzuê. Ele é dono da loja Fuzuê e é um ex-feirante que se orgulha das origens. Ele tem em seu estabelecimento um grande tesouro e se torna parceiro de Luna na busca pela mãe.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa viverá uma vilã na trama de Fuzuê e promete causar como a personagem Preciosa. Dona de uma joalheria, ela é uma empresária poderosa e conhecida. Certo dia, a moça recebe a herança do pai e nos documentos do patriarca descobre duas coisas importantes: a primeira é que ela tem uma fortuna escondida e a segunda é que ela conta uma irmã que nunca ouviu falar antes, Luna.

Atriz mostrou mudança de visual para a personagem:

Leopoldo Pacheco

Visto em Pantanal (2022) e Cara e Coragem (2022) nos últimos tempos, o ator Leopoldo Pacheco aparecerá na trama de Fuzuê como Cesar Montebello, pai de Preciosa e Luna. Ele tem um tesouro escondido que será buscado pela personagem de Mariana Ruy Barbosa.

Nicolas Prattes

Atualmente em Todas as Flores (2022 – 2023), Nicolas Prattes interpretará o personagem Miguel. Advogado, o rapaz é filho do ex-feirante e comerciante Nero de Braga e Silva e chega ao Brasil no começo da novela Fuzuê depois de um período em Portugal. Miguel vai conhecer Luna na loja do pai e os dois viverão um grande amor. Ele será de grande ajuda para a moça na procura por Maria Navalha.

Micael Borges

Micael Borges interpretará Jefinho Sem Vergonha na trama de Gustavo Reiz, aspirante a cantor sertanejo que tem idas e vindas com Luna e acaba em um triângulo amoroso com a moça vivida por Giovana Cordeiro e o advogado Miguel.

O ator é bastante conhecido por seu trabalho em Malhação (2009), em que foi Luciano, amigo de infância e paixão de Marina (Bianca Bin), e Rebelde (2011), da Record TV, em que viveu Pedro Costa, um dos principais da trama.

Felipe Simas

Felipe Simas será Heitor, um deputado manipulador que é parceiro da vilã Preciosa e ama dinheiro e poder. A dupla já viveu um casal antes, no sucesso Totalmente Demais (2015), de Rosane Svartman, em que o ator foi o apaixonado Jonatas e a ruiva viveu a protagonista Eliza, uma aspirante a modelo.

Ruan Aguiar

Ruan Aguiar vai interpretar o personagem Merreca na trama de Fuzuê. O famoso é irmão de Arthur Aguiar, ator, cantor e vencedor do BBB 22, e esteve há algum tempo no horário nobre da TV Globo, como o pichador Damón de Um Lugar ao Sol, personagem que chega na trama para abalar o relacionamento de Joy (Lara Tremouroux) e Ravi (Juan Paiva). Ele também já atuou Amor de Mãe (2020), Filhos da Pátria (2019), Bom Sucesso (2019), entre outras.

Lilia Cabral

A veterana Lilia Cabral vai interpretar Bebel Montebello, a mãe de Preciosa, papal de Ruy Barbosa. A famosa está longe dos folhetins há algum tempo. A última aparição dela foi na faixa das 7, com uma pequena participação como ela mesma na novela Salve-se Quem Puder. Antes disso, ela viveu Valentina Marsalla em O Sétimo Guardião (2018 – 2019), uma mulher fina e elegante que é dona de uma empresa no ramo dos cosméticos.

Outros atores confirmados em Fuzuê e que ainda não tiveram trama revelada:

Fernanda Rodrigues

Juliano Cazarré

Jessica Córes

Pedro Carvalho

Bia Montez

Walkiria Ribeiro

Guil Anacleto

Heslaine Vieira

Noemia Oliveira

Bruno de Mello

Danilo Maia

Cinnara Leal

Deo Garcez

Clayton Nascimento

Douglas Silva

Ary Fontoura

Zezeh Barbosa

Hilton Cobra

Michel Joelsas

Cyria Coentro

Val Perré

Rogério Brito

Milton Filho

Guilhermina Libânio

Eber Inácio

Ingrid Klug

Maria Flor Silva

Theo Matos

