Michel Teló é quem canta a abertura da novela Fuzuê

A novela Fuzuê está chegando na faixa das 7 e promete trazer uma história vibrante e divertida com diversas confusões. Nesta manhã de segunda-feira, 24 de julho, o autor Gustavo Reiz e o diretor artístico Fabrício Mamberti falaram com a imprensa em uma coletiva sobre a atração e adiantaram alguns detalhes da abertura do folhetim, que terá a voz de um sertanejo.

Qual é a abertura da novela Fuzuê

O cantor Michel Teló vai soltar a voz na abertura da novela Fuzuê. A canção ainda não foi liberada, pois é uma composição criada especialmente para a trama das 7, mas já sabemos alguns detalhes sobre como ela será.

O autor Gustavo Reiz adiantou na coletiva de imprensa que a abertura da novela Fuzuê será vibrante, dinâmica e colorida, assim a canção do sertanejo irá acompanhar o tom. "A abertura é um personagem da novela, prepara o espectador para o que estar por vir", comentou o escritor sobre a importância de uma boa abertura conversar com o tema da trama.

Gustavo Reiz e Michel Teló são próximos na vida real, o cantor e sua esposa, a atriz Thaís Fersoza, são padrinhos do filho mais novo de Reiz com a atriz Manuela Duarte, o pequeno Miguel. Fuzuê é a segunda novela da atual grade da Globo com um sertanejo na abertura, Terra e Paixão, das 9, leva a canção Sinônimos na voz de Chitãozinho e Xororó com Ana Castela.

Sobre a trilha sozinha da novela Fuzuê, o diretor Fabrício Mamberti adiantou que o folhetim contará com músicas de trilha comercial e também instrumental. Já sobre a abertura de Teló, ele afirmou: "será especial e divertida".

Leia também - Novela Fuzuê elenco: quem é quem na substituta de Vai na Fé

Quando estreia a nova novela das 7?

A novela Fuzuê estreia no dia 14 de agosto, segunda-feira, na faixa das 7. A produção entra no lugar do sucesso Vai na Fé, de Rosane Svartman e ficará no ar até o primeiro semestre de 2024 nas telinhas da Globo. A trama seguirá os passos de Luna e Preciosa, papéis de Giovana Cordeiro e Marina Ruy Barbosa, respectivamente. Luna é a boazinha da dupla, uma jovem humilde que procura pela mãe desaparecida. Já Preciosa é a vilã da história, uma empresária falida que descobre que é irmã de Luna e recebe o paradeiro de um tesouro perdido.

Acompanhe no Jornal DCI as últimas notícias da novela.