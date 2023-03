Marcos fica com Liliana no final de O Rei do Gado: saiba o que acontece - Foto: Reprodução/Globo

Liliana x Rafaela: Marcos fica com quem em O Rei do Gado?

Marcos em O Rei do Gado é um típico playboy e reúne algumas confusão quando o assunto é amor. O filho de Bruno Mezenga namorou Liliana e engravidou a moça, em uma relação marcada por altos e baixos. O rapaz também engata um romance com Rafaela, que desde o início da trama demonstra não ter escrúpulos. Mas com quem ele fica até no final da novela?

Quem fica com Marcos em O Rei do Gado?

Depois de idas e vindas, Marcos fica Liliana na novela O Rei do Gado - e ganha um final feliz com a moça. O desfecho pode confundir a cabeça do público, já que o filho de Bruno Mezenga chega a ter um romance com Rafaela.

Mas o namoro só termina depois que Marcos descobre que Rafaela vai se casar com Tavinho - por interesse.

Assim, a relação do playboy com a filha do Senador Caxias "vinga" quando a moça, que está grávida, entra na reta final da gestação. Marcos convida a ex-namorada para um jantar e tudo ocorre com gentileza.

O casal retoma aos poucos a convivência e Marcos até escreve um documento reconhecendo a paternidade da criança. Pouco depois, chega o dia do nascimento do bebê. Marcos se atrasa, mas aparece na maternidade a tempo de ver o filho dar seus primeiros suspiros. "Você foi valente, Lili", comenta o rapaz.

No final da novela, os dois ficam juntos e formam uma família. As cenas do desfecho da história do casal mostram um clima de felicidade.

Quem matou Ralf na novela?

Apesar de se acertar com Liliana e ser feliz ao lado da moça, a reta final de Marcos na novela O Rei do Gado é bastante conturbada. Isso porque ele vai parar no tribunal acusado da morte de Ralf.

O rapaz de fato é parcialmente culpado pela morte do amante da mãe. Porém, ele não teve a intenção de matá-lo. Marcos queria apenas dar uma lição no homem por maltratar Leia (Sílvia Pfeifer), mas acaba se dando mal.

Ao encontrar Ralf machucado após receber uma surra dos capangas de Orestes (Luiz Parreiras), marido de Suzane (Leila Lopes), Marcos enterra o mau-caráter na areia e o deixa apenas com cabeça para fora. No entanto, o rapaz não sabia sobre a subida da maré e vai embora, deixando Ralf sozinho lá como punição. Por isso, quando a água do mar subiu, Ralf morreu.

Depois que a investigação do caso é concluída, Marcos vai parar no banco dos réus. Ele é julgado pelo crime de assassinato, mas acaba tendo sorte e não vai parar na cadeia. No final do julgamento, ele é condenada apenas por ocultação de cadáver e é considerado inocente de homicídio. Com isso, ele pega uma pena leve de apenas 1 a 3 anos, e por ser réu primário e com bons antecedentes, ganha o direito de cumprir a pena em condicional.

Ele ganha uma nova chance na vida e deixa esse episódio para trás. No final da trama, Bruno (Antonio Fagundes) se afasta do trabalho e passa a viver em paz com seu novo filho e Luana (Patricia Pillar). Assim, Marcos assume os negócios do pai e se torna o novo rei do gado da área.

