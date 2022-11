Assassinato e romance: o que acontece com Marcos Mezenga em O Rei do Gado?

Assassinato e romance: o que acontece com Marcos Mezenga em O Rei do Gado?

Marcos Mezenga não tem uma trajetória fácil em O Rei do Gado e quase termina a trama preso. O rapaz tem um plano de vingança contra o mau-caráter que maltrata sua mãe e por isso acaba no tribunal. No campo do amor, ele se envolve com duas mulheres ao longo da trama e ganha um final feliz com uma delas.

+Rei do Gado final: veja como termina a novela da Globo

Marcos Mezenga passa por julgamento em O Rei do Gado

Marcos Mezenga é o responsável pela morte de Ralf (Oscar Magrini) e por isso quase termina a novela O Rei do Gado atrás das grades. O rapaz não pretendia assassinar o mau-caráter, mas acabou sendo a causa do falecimento do interesseiro.

Tudo acontece porque Ralf é amante de Leia (Sílvia Pfeifer), esposa de Bruno Mezenga e mãe de Marcos e Lia. A mulher é manipulada pelo mulherengo, que também é amante de Suzane (Leila Lopes). Depois que Bruno fica a par do caso da esposa, a manda embora.

Ela continua com Ralf, que a maltrata, a explora por dinheiro e bate nela. Marcos fica possesso de raiva ao descobrir pelo que sua mãe está passando e resolve agir. Certo dia, Ralf leva uma surra de dois capangas Orestes (Luiz Parreiras), marido de Suzane.

Ao encontrar o homem todo machucado, Marcos enterra Ralf na areia de uma praia. No entanto, o rapaz não tinha noção que a maré subiria. Quando isso aconteceu, Ralf morreu. Algum tempo depois, seu corpo é encontrado já em decomposição.

Marcos acaba acusado pelo crime e vai a julgamento. O rapaz se defende diante do juiz (Paulo Goulart) e esconde o envolvimento do marinheiro Geraldino (Marcelo Galdino), que o ajudou a enterrar Ralf, assumindo toda a culpa. Porém, o jovem herdeiro tem sorte e acaba saindo como um homem livre do tribunal.

Marcos é considerado pelo júri como inocente de homicídio e culpado apenas de ocultação de cadáver, crime que tem uma pena de 1 a 3 anos. Por ser réu primário e com bons antecedentes, ele ganha o direito de cumprir a pena em condicional e não vai parar na cadeia.

Marcos engravida duas mulheres na novela

Ao longo da novela, Marcos se envolve com duas mulheres: Rafaela e Liliana. Ambas acabam engravidando do herdeiro do Rei do Gado durante a trama.

Rafaela (Gloria Pires) é uma mentirosa, ela chega ao folhetim alegando ser Marieta Berdinazzi, filha perdida de Giácomo e sobrinha de Geremias (Raul Cortez). No entanto, a moça não é quem diz ser. Após brigar com Geremias por se envolver com um Mezenga, ela revela sua verdadeira identidade.

O romance com Marcos não dura muito, mas acaba gerando uma gravidez. Porém, o bebê não chega a nascer. Rafaela sofre um acidente ao andar de cavalo em O Rei do Gado e acaba perdendo a criança. Os dois já estavam separados na época em que Rafaela se acidentou, mas Marcos é avisado por Judite (Walderez de Barros) sobre o ocorrido.

A outra pessoa que mexeu com o coração de Marcos na trama foi Liliana (Mariana Lima), filha do senador Caxias (Carlos Vereza), grande amigo do pai de Marcos, o pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes). Os dois vivem um romance com altos e baixos, que chega a ser atrapalhado pelo envolvimento do rapaz com Rafaela, mas o amor entre eles fala mais alto e vai longe.

Liliana também engravida de Marcos na novela, mas diferente de Rafaela, a filha do senador consegue chegar ao final da gravidez e dá a luz a um menino. Sem querer mais saber de Rafaela, Marcos pede Liliana em casamento no final da novela e termina O Rei do Gado feliz ao lado da moça.

Leia também

História real de Mezenga e Berdinazzi foi inspiração de O Rei do Gado