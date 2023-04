Lista de jornalistas demitidos da Globo em abril soma mais de 20 nomes

A maior emissora do país e reconhecida por seu jornalismo, a TV Globo tem demitido diversos funcionários grandes de seu núcleo de notícias. Entre os jornalistas demitidos da Globo estão nomes como Giuliana Morrone e Leila Sterenberg e outros veteranos que se destacam há décadas nas telas do canal.

Os anúncios de demissões em massa começaram na última terça-feira, 4 de abril, e novos nomes não param de surgir.

Giuliana Morrone deixa a Globo após 3 décadas

Giuliana Morrone é uma das maiores surpresas na lista. A jornalista estava na emissora há 34 anos. Ela estreou no canal em 1989 e se destacava na cobertura política e já apresentou o Jornal Nacional. Além disso, a apresentadora de 56 anos foi correspondente em Nova York de 2008 a 2012.

Na madrugada do dia 6 de abril, ela publicou uma despedida nas redes sociais e escreveu: "estou aqui celebrando e agradecendo por tudo o que vivi".

Leila Sterenberg

Apresentadora há 25 anos, Leila Sterenberg também faz parte da lista de jornalistas demitidos da Globo, segundo informou o Notícias da TV. A jornalista de 51 anos de idade entrou na Globo em 1998 e migrou para a GloboNews em 2000, canal em que ainda trabalhava. Ela comandava o Especial de Domingo e Edição das 16h e além de apresentadora, já passou pelos cargos de repórter especial e editora-chefe no grupo.

Eduardo Tchao é um dos jornalistas demitidos da Globo

Eduardo Tchao estava há 37 anos no quadro de funcionários da Organizações Globo, sendo 27 deles dedicado apenas para a TV. O jornalista era um rosto muito conhecido na cobertura do Rio de Janeiro. Ele diversas matérias que marcaram a televisão e até ganhou o Prêmio Esso, um dos mais importantes do mundo do jornalismo.

"Me emocionei com algumas ligações de amigos da redação, mas a vida segue. Existe vida fora da TV Globo", comentou o repórter em publicação no Instagram.

Fabio Turci

Fabio Turci, 48 anos, entrou na Globo em 2003 e participou de grandes coberturas da emissora. Ele foi correspondente em Nova York de 2014 a 2018, além de já ter trabalhado para o Jornal Nacional, Jornal da Globo, Globonews e SPTV.

No Instagram, ele fez uma carta aberta e declarou: "hoje, aquele adolescente é um quarentão que acaba de sair da frente das câmeras. A televisão que apareceu em seu caminho lá atrás lhe deu licença, hoje, pra continuar. Por onde? Sei lá. O mundo mudou muito. Não é uma questão de não ter pra onde ir. É uma questão de escolher qual caminho tentar. Mudou tudo, mas uma coisa não mudou: ele ainda sonha mudar o mundo".

Lista completa de jornalista demitidos da Globo:

Alguns jornalistas demitidos já se pronunciaram sobre o assunto nas redes sociais e confirmaram a demissão, como a apresentadora Giuliana Morrone, a repórter Monica Sanches, o apresentador Fabio Turci, o fotógrafo Marcos Serra Lima e o jornalista Eduardo Tchao.

Além destes nomes, outros repórteres, apresentadores, produtores e jornalistas foram demitidos. Não houve divulgação do quadro completo pela Globo, a maior parte da lista - 19 nomes e cargos - foram divulgados em primeira pela mão pela jornalista Fábia Oliveira no Metrópoles, na última terça-feira (4), no período da tarde.

No período da noite daquele mesmo dia a coluna de Gabriel Vaquer no Notícias da TV revelou também a demissão da apresentadora Leila Sterenberg, além de Fernando Gueiros e Cadu Velloso.

Neste mesmo dia, a coluna Splash do UOL também divulgou mais alguns nomes desligados, como o da editora-chefe do Bom dia, São Paulo Márcia Correa, Márcia Witczak, editora e apresentadora do DF1, e Lúcia Carneiro, da Globonews.

Giuliana Morrone, fazia parte do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional Leila Sterenberg, apresentadora da GloboNews Eduardo Tchao, repórter (Rj) Alba Valéria, repórter G1 (RJ) Arthur Guimarães, produtor (RJ) Elza Gimenez, apuradora (RJ) Carlos Eduardo Bauer, editor do Jornal Nacional Flávia Jannuzzi, repórter (RJ) Eliane Maria, produtora (RJ) Jô Mazzarolo, diretora de jornalismo (PE) Monica Sanches, repórter (RJ) Jorge Espírito Santo, diretor artístico do Fantástico José Carlos Azevedo, chefe cinegrafista (RJ) Juarez Passos, chefe de produção local (RJ) Luciana Osório, repórter (RJ) Marcelo Moreira, diretor de jornalismo (MG) Marcos Serra Lima, fotógrafo G1 (RJ) Marcelo Canellas, repórter especial do Fantástico Luiza Silvestrini, produtora (RJ), Helio Alvarez, gerente de imagem e áudio Felipe Vasquez, editor-chefe digital da GloboNews Márcia Witczak, editora e apresentadora (DF) Márcia Correa Witczak, editora-chefe (SP) Lúcia Carneiro, Globonews Cadu Velloso, chefe da GloboNews (SP) Fernando Gueiros, diretor de projetos de tecnologia no Jornalismo Fabio Turci, apresentador (SP)

Por que a Globo demitiu os jornalistas?

Após as demissões em massa, a emissora resolveu se pronunciar e enviou uma nota oficial a alguns veículos da imprensa que questionaram as demissões, como a Veja, o Notícias da TV, entre outros. A emissora falou sobre as estratégias de negócio como empresa e lamentou a partida de alguns funcionários que fazem parte da história do canal.

"A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento".

Leia também - Quem saiu da Globo em 2023? Lista tem Cléber Machado e Fernanda Gentil