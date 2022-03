Lollapalooza 2022: onde assistir ao vivo na televisão e internet

Quem não vai poder comparecer aos três dias do Lollapalooza 2022 já está procurando onde assistir ao vivo o festival. A boa notícia é que será possível acompanhar os principais shows pela internet e televisão. A nona edição do evento na capital paulista conta com apresentações de The Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, Foo Fighters e mais 70 atrações da música.

Veja também os horários dos shows

Onde assistir o Lollapalooza 2022?

O Lollapalooza Brasil 2022 será transmitido na TV aberta, na plataforma de streaming Globoplay, além dos canais fechados Multishow e Bis.

TV por assinatura

O Multishow e o Bis são os canais que vão transmitir o Lollapalooza ao vivo. O primeiro ficará responsável por exibir as apresentações dos palcos 1 e 2, os principais. Já o segundo cobrirá as apresentações do palco 3 e do Perry’s by Doritos. Em ambas as emissoras a transmissão começa a partir das 14h30 nos três dias de festival.

Internet

Também será possível assistir aos shows em tempo real pela internet. Os assinantes da plataforma de streaming Globoplay +canais poderão acompanhar o evento pelo Multishow. Quem não tiver o plano pago conseguirá ver as três primeiras músicas de cada atração dos palcos Budweiser e Onix. Além disso, o sinal do canal Bis estará aberto para todos.

TV aberta

A Globo vai transmitir os melhores momentos do festival. Na emissora, o especial será apresentado por Marcos Mion. Na sexta (25), a transmissão começa às 02h45, horário de Brasília, após o Conversa com Bial; no sábado (26), às 01h25, depois do Altas Horas; e no domingo, às 02h40, após o Domingo Maior.

Quem vai se apresentar no evento?

Dividido em três dias, o Lollapalooza conta com mais de 70 atrações, entre nomes da música internacional e nacional.

Sexta-feira, 25 de março: Machine Gun Kelly, The Strokes, Marina, Doja Cat , Detonautas, Turnstile, LP, Jxdn, The Wombats, Edgar, Matuê, Pabllo Vittar, Caribou, Jack Harlow, Beowulf, Barja, Meca, Vinne, Jetlag, 070 Shake, Ashnikko, Chris Lake e Alan Walker.

Sábado, 26 de março: Miley Cyrus, Alok, A$AP Rocky, Rerno Rei, Silva, Two Feet, Emicida, Lamparina, Clarice Falcão, Jão, A Day to Remember, MC Tha, Jup do Bairro, Remi Wolf, Alessia Cara, Alexisonfire, Fatnotronic,, Ashibah, Victor Lou, Chemical Surf, DJ Marky, Boombox Cartel, WC no Beat e Deorro.

Domingo, 27 de março: Foo Fighters, Martin Garrix, Alesso, Lagum, Rashid, Idles, The Libertines, Aliados, Fresno, Black Pumas, Menores Atos, Planta e Raiz, Marina Sena, Djonga, Kehlani, FractaLL x Rocksted, Malifoo, Evokings, Fancy Inc, Cat Dealers, Goldfish, Kaytranada e Gloria Groove.