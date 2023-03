Saiba onde assistir o Lollapalooza 2023 DE GRAÇA e horários dos shows

Após muita espera, mais uma edição do Lollapalooza está prestes a começar. Em 2023, o festival paulista vai ocorrer durante os dias 24 a 26 de março, de sexta-feira a domingo, no Autódromo de Interlagos, e tem várias atrações nacionais e internacionais confirmadas. Para assistir o Lollapalooza 2023 ao vivo e todo o conteúdo do festival, o Grupo Globo está cheio de opções.

O canal da Multishow e o canal Bis transmitirão todo o conteúdo ao vivo do Lollapalooza 2023. Você poderá conferir pela televisão se tiver os canais m seu plano de TV por assinatura ou assistir a tudo pela Globoplay se contar com o pacote "Globoplay + canais ao vivo". O plano custa R$ 71,90 ao mês ou 12x de R$ 57,90 com a opção anual.

De acordo com a emissora, a transmissão começa às 14h00 e traz Ana Clara, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Kenya Sade e Laura Vicente como comentaristas.

Número do canal Multishow

Claro TV – 42 e 542 (HD)

Net – 42 e 542 (HD)

Oi TV – 42 e 542 (HD)

SKY – 42 e 442 (HD)

Vivo – 42 e 822 (HD)

Número do canal Bis |

Claro TV – 120 e 520 (HD)

Oi TV – 131 (HD)

SKY – 160 e 560(HD)

Vivo TV – 343 e 802 (HD)

Multishow ou canal Bis Globoplay | Assistir o Lollapalooza 2023 ao vivo

1 - Para criar sua conta e assistir o Lollapalooza 2023 ao vivo pela Multishow ou o Bis na Globoplay, é só acessar o site (https://globoplay.globo.com/) e depois clicar em "entrar" na aba lateral direita e em seguida em "cadastre-se";

2 - Você informará Nome completo, E-mail, Senha, Gênero, Data de nascimento, País, Cidade e Estado;

3 - Selecione a opção que confirma que você concorda com os termos de uso do site e depois termine o cadastro. Você já tem uma conta gratuita no site;

4 - Agora, você precisa fazer um upgrade na sua conta e assinar o pacote "Globoplay + canais ao vivo", então vá até a Vitrine Globoplay - que você encontra no mesmo menu da lateral direita na página inicial - e depois procure pelo plano entre as opções. Informe a forma de pagamento e logo terá seu acesso liberado;

5 - Agora com seu login e senha em mãos, acesse a plataforma e clique na aba "Agora na TV". Em seguida, você clicará no canal Multishow, que tem até opção 4K, ou o canal Bis e pronto!

Como assistir o Lollapalooza de graça

Para quem optar por não ver o evento completo e ao vivo por ter que abrir a carteira, poderá conferir o conteúdo por dois sinais extras gratuitos na Globoplay que vão mostrar parte do festival ou esperar pelo compilado de melhores momentos do evento na TV Globo. Essa exibição na TV aberta acontecerá nas madrugadas na programação do canal.

Globoplay = Assistir o Lollapalooza 2023 ao vivo

1 - Acesse (https://globoplay.globo.com/) e depois clique em "entrar" na aba lateral direita para começar o seu cadastro gratuito;

2 - Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em que mora. Termine o cadastro e você já terá login e senha para acessar o site;

3 - Como você não precisa de plano para acessar esses dois sinais extras gratuitos, é só acessar a plataforma com sua nova conta e clicar no conteúdo. É fácil de encontrá-lo pela barra de pesquisa ou na aba de ao vivo, a Agora na TV.

TV Globo

Caso esteja longe de um aparelho de televisão e preferir assistir online, você pode conferir o conteúdo por qualquer dispositivo móvel usando aba "Agora na TV" em uma conta gratuita na Globoplay. A plataforma permite que de graça qualquer um acompanhe a programação em tempo real da Globo, não é preciso ser assinante para isso.

Programação na Globo

Sexta-feira (24/3): 01h35, depois do Conversa com Bial

Sábado (25/3): 01h05, depois do Altas Horas

Domingo (26/3): 00h40, depois do Big Brother Brasil 2023

Programação - Quem vai estar no Lollapalooza 2023?

O Lollapalooza 2023 está marcada para os dias 24 a 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O festival já começará a sexta-feira de forma marcante, com apresentações de Billie Eilish, Conan Gray, Lil Nas X e Anavitoria.

No sábado, o palco Budweiser vai ser agitado por Ludmilla e as bandas Wallows, The 1975 e Twenty Øne Piløts. Além disso, nos demais palcos, também se apresentaram neste dia o britânico Yungblud, Pitty, Filipe Ret e Melanie Martinez.

No dia de encerramento do festival, domingo, o público irá acompanhar as atrações Rashid, Tove Lo, Drake, Aurora, Rosalía e muito mais!

Sexta-feira (24)

Palco Budweiser

12h00 – 12h30: Aliados

13h20 – 14h05: Baby

15h00 – 15h45: Anavitoria

16h55 – 17h55: Mother Mother

19h05 – 20h05: Kali Uchis

21h15 – 22h45: Billie Eilish

Palco Chevrolet

12h30 – 13h15: Brisa Flow

14h10 – 14h55: Black Alien

15h50 – 16h50: Modest Mouse

18h00 – 19h: Conan Gray

20h10 – 21h10: Lil Nas X

Palco Adidas

12h00 – 12h30: Gab Ferreira

13h20 – 14h05: Planta e Raiz

15h00 – 15h45: Suki Waterhouse

16h55 – 17h55: Hot Milk

19h05 – 20h05: Polo & Pan

21h15 – 22h15: Rise Against Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

12h00 – 12h30: Curol

12h45 – 13h15: Aline Rocha

13h30 – 14h15: Madds

14h30 – 15h15: Öwnboss

15h30 – 16h30: Devochka

16h45 – 17h45: Nora en Pure

18h00 – 19h: Pedro Sampaio

19h15 – 20h15: John Summit

20h30 – 21h30: Gorgon City

21h45 – 22h45: Claptone

Sábado (25)

Palco Budweiser

12h00 – 12h30: Mulamba

13h05 – 13h45: Tássia Reis

14h40 – 15h35: Ludmilla

16h45 – 17h45: Wallows

18h55 –19h55: The 1975

21h30 – 23h00: Twenty Øne Piløts

Palco Chevrolet

12h30 – 13:00: Medulla

13h50 – 14:35: Gilsons

15h40 – 16:40: Yungblud

17h50 – 18:50: Jane’s Addiction

20h00 – 21:25: Tame Impala

Palco adidas

12h00 – 12h30: Ana Frango Elétrico

13h05 –13h45: Carol Biazin

14h40 – 15h35: Pitty

16h45 – 17h45: Filipe Ret

18h55 – 19h55: Sofi Tukker

21h35 – 22h35: Melanie Martinez

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde

12h00 – 12h30: Valentina Luz

12h45 – 13h15: Melanie Ribbe

13h30 – 14h15: Binaryh

14h30 – 15h15: D-Nox

15h30 – 16h15: Eli Iwasa

16h30 – 17h30: Almanac

17h45 – 18h45: Liu

19h00 – 20h: Mochakk

20h15 – 21h15: Purple Disco Machine

21h45 – 23h: Jamie XX

Domingo (26)

Palco Budweiser

12h40 –13h20: Larissa Luz

14h15 – 15h15: Rashid

16h25 – 17h25: L7NNON

18h35 – 19h35: Tove Lo

21h00 – 22h30: Drake

Palco Chevrolet

12h00 – 12h35: Number Teddie

13h25 – 14h10: Tuyo

15h20 – 16h20: Os Paralamas do Sucesso

17h30 – 18h30: Aurora

19h40 – 20h55: Rosalía

Palco adidas

12h40 – 13h20: Black Pantera

14h15 – 15h15: O Grilo

16h25 – 17h25: The Rose

18h35 – 19h35: Baco Exu do Blues

21h00 – 22h: Cigarettes After Sex

Palco Perry’s by Johnnie Walker Blonde