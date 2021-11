Lota confessa traição em Nos Tempos do Imperador

A história da família Pindaíba sofrerá uma reviravolta nos próximos capítulos da novela das seis. Isso porque Lota (Paula Cohen) confessará que o pai de Bernardinho (Gabriel Fuentes) não é quem todos pensam ser em Nos Tempos do Imperador. A revelação cairá como uma bomba para o rapaz e Batista (Ernani Moraes).

O que acontecerá com Lota em Nos Tempos do Imperador?

Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, Lota irá confessar a todos que Bernardinho não é filho de filho de Batista. Além disso, o marido de Lota irá descobrir com a ajuda de Nélio (João Pedro Zappa) que sua esposa se aliou a Borges (Danilo Dal Farra) para afastá-lo de Lupita (Roberta Rodrigues).

Com a confusão generalizada, Bernadinho irá abandonar a própria mãe, que também expulsará Nélio de casa. O filho caçula de Lota irá se recusar a perdoá-la por ter mantido esse segredo por tanto tampo. Porém, o amante de Dolores (Daphne Bozaski) irá tentar convencer o irmão a perdoar a Baronesa do Fervedouro.

Como se não bastasse o escândalo sobre a paternidade de Bernardinho, Batista irá contrair cólera, que a essa altura já terá se espalhado pelo Rio de Janeiro, atingindo inclusive Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes).

O Barão de Fervedouro irá sofrer com a doença. Dolores irá confortar Nélio, que ficará muito preocupado com a saúde seu pai. Pilar (Gabriela Medvedovski) irá alertar Bernardinho para o estado grave de Batista.

Novela irá mostrar a cólera no Brasil

Assim como o marido de Lota em Nos Tempos do Imperador e Luísa, outros personagens irão contrair cólera nos próximos episódios de Nos Tempos do Imperador.

Pilar terá que cuidar dos enfermos do Rio de Janeiro a partir do momento que a doença se espalhar pelo Brasil. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir de 4 de dezembro, segundo o Notícias da TV.

A médica irá receber uma paciente vinda de um navio vindo da Paraíba com sintomas de febre, diarreia e vômito. Pouco tempo depois, outras pessoas vão chegar à Ordem Terceira com as mesmas queixas. “Se nada for feito, muitas pessoas vão morrer. Temos que avisar à população”, alertará a mocinha ao atendente da Junta Central de Higiene Pública.

“Do que exatamente a senhorita está falando?”, questionará o rapaz. “Estou falando de uma epidemia de cólera”, responderá a médica.