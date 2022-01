Luísa Vitória de Orléans e Bragança: a história da 1ª filha de Isabel

Princesa ficou grávida dez anos depois do casamento com Gastão

Em Nos Tempos do Imperador, a princesa Isabel (Giulia Gayoso) tem sofrido com a dificuldade para engravidar. O mesmo aconteceu na vida real: a filha de Dom Pedro II demorou dez anos para dar à luz ao primeiro filho. Na primeira gravidez, nasceu Luísa Vitória de Orléans e Bragança, mas a menina morreu logo depois.

O que aconteceu com Luísa Vitória de Orléans e Bragança?

Depois de dez anos fazendo os mais diversos tratamentos para conseguir gerar um filho, princesa Isabel finalmente conseguiu engravidar. A primeira gestação veio após Francisca, Princesa de Joinville e tia de Isabel, sugerir que a sobrinha se consultasse com os doutores europeus Depaul e Campbell, especialistas em obstetrícia. O tratamento custou caro para a princesa e foi realizado em Portugal. Porém, como a herdeira do trono só poderia nascer no Brasil, Isabel precisou retornar ao país para que a Luísa Vitória de Orléans e Bragança nascesse em terras brasileiras.

Os médicos explicaram que a viagem de navio, que duraria meses, poderia fazer mal para a saúde da princesa e do bebê, e apesar da tentativa de Dom Pedro II de tentar uma brecha no artigo, Isabel teve que se submeter ao deslocamento.

Em 28 de julho de 1874, com a saúde debilitada, Isabel entrou em trabalho de parto. O processo durou cinco horas, mas Luísa Vitória de Orléans e Bragança, como foi batizada ainda no útero da princesa, nasceu morta.

No ano seguinte, 1875, Isabel enfim deu à luz ao primeiro filho, Pedro de Alcântara de Orléans e Bragança. Em 1878, nasceu Luís Maria, o segundo filho da princesa e Gastão, e em 1881, Antônio Gastão.

Filhos Princesa Isabel

Princesa Isabel, cujo nome de nascimento completo foi Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, casou-se com o Príncipe Gaston d'Orléans, Conde de Eu, neto do rei Luís Philippe I, rei dos franceses, e o casal eventualmente teve três filhos sobreviventes, nascidos mais de dez anos após seu casamento. Os filhos da Princesa Isabel são: Pedro (1875-1940), Luís Maria (1878-1920) e Antônio Gastão (1881-1918)

