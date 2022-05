Madeleine de Pantanal morre? Final da personagem foi trágico em 1990

Na primeira versão da novela, Madeleine morre em Pantanal. A morte da ricaça não estava nos planos do autor Benedito Ruy Barbosa, mas a mãe de Jove saiu de cena após um pedido da atriz Ítala Nandi, intérprete da personagem em 1990. No remake, final pode ser diferente.

Madeleine de Pantanal morre?

Na primeira versão, Madeleine de Pantanal morre vítima de um acidente aéreo e deixa Jove em choque. A trágica história aconete depois que a mimada decide ir até a fazenda de José Leôncio em Mato Grosso do Sul e pega um avião de pequeno porte para chegar ao local. Mesmo sob péssimas condições climáticas, a mãe de Jove convence o piloto para levá-la até o local.

No meio do caminho, os dois enfrentam uma tempestade, que derruba o avião. Tempos depois, os destroços da aeronave são encontrados pelos peões do Pantanal, que avisam que os corpos caíram na região de um rio cheio de piranhas e que dificilmente serão encontrados.

Quem deu a notícia a Jove foi Trindade, interpretado por Sérgio Reis naquela versão; no remake Gabriel Sater dará vida ao papel.

Fim de Madeleine não estava no roteiro

Curiosamente, o fim da personagem na primeira versão da novela, exibida na TV Manchete há mais de trinta anos, não estava no roteiro inicial. A mãe de Jove só sai da história devido a um pedido de Ítala Nandi, atriz que deu vida à personagem à época, que justificou querer dedicar a um trabalho no cinema.

“Eu me lembro de ir chorando comunicar ao Jayme Monjardim (diretor) que precisava deixar a novela, que estava amando fazer. Ele me entendeu e disse que seria difícil para o Benedito. Acho mesmo que tenha sido duro para o autor, que matou a personagem”, contou a atriz em entrevista ao Gshow.

No roteiro original da trama, Madeleine sofreria o acidente aéreo, mas iria sobreviver e encontrar o Velho do Rio. A experiência mudaria a forma da carioca ver a vida e ela se mudaria para o Pantanal.

Ainda não se sabe se a morte da filha de Mariana será mantida no remake. Com a atriz Karine Teles disponível para as gravações, ao contrário do que aconteceu com Nandi, o autor pode optar por dar um novo final para a personagem.

Quem morre na novela Pantanal?

Madeleine não foi a única a ter um triste fim na versão original da novela. Outros cinco tiverem finais trágicos ao longo da trama.

Logo no início da novela, Gil (Enrique Diaz) foi assassinado por jagunços de um fazendeiro que ele matou no Paraná. Anos depois, Muda (Bella Campos) foi para a região pantaneira em busca de vingança, e Lúcio (Erom Cordeiro) tirou a vida de Maria Marruá (Juliana Paes).

Quem também morre é o peão Levi (Leandro Lima). Ele tem um embate com Tibério (Guito) após ameaçar a vida de Muda (Bella Campos), e acaba caindo no rio e sendo devorado por piranhas.

Outra morte pelas piranhas é a de Tenório (Murilo Benício). O crápula é atingido por uma lança durante um conflito com Alcides (Juliano Cazarré) e morre. O peão também joga o corpo do patrão no rio para ser devorado pelos peixes ferozes.

Por fim, o protagonista José Leôncio (Marcos Palmeira) também morre. Zé sofre um infarto logo após o casamento com Filó (Dira Paes) – sua alma tem um encontro com o Velho do Rio (Osmar Prado) que revela ser Joventino (Irandhir Santos), o pai desaparecido do fazendeiro, e passa o seu legado para ele. Agora, será Zé o novo guardião do Pantanal.

Vale lembrar que esses foram os desfechos da versão original da novela. O rumo dos personagens pode ser diferente no remake em exibição na Globo.

+ Tenório morre em Pantanal? Vilão será jogado em rio cheio de piranhas