Madeleine fica com quem em Pantanal: Gustavo ou Zé Leôncio?

Madeleine fica com quem em Pantanal? Personagem vive triângulo com Zé Leôncio (à esquerda) e Gustavo (à direita) - Foto: Reprodução/Globo

Madeleine se casou com José Leôncio e foi morar no Pantanal, mas o relacionamento não saiu da forma que os dois planejavam e por isso a moça acaba indo embora com o filho. Desde os primeiros capítulos, um triângulo amoroso surgiu entre a filha de Mariana (Selma Egrei) e Antero (Leopoldo Pacheco), Zé Leôncio e Gustavo. Madeleine fica com quem em Pantanal? Personagem se casará novamente.

Madeleine fica com quem em Pantanal?

Depois que foge do Pantanal com o filho nos braços e abandona José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), no final da primeira fase da novela, Madeleine fica com Gustavo em Pantanal. Os dois se casam e passam a criar Jovê juntos; o garoto acredita que o pai está morto, pois é a história que a mãe diz a ele.

A escolha da dondoca carioca é revelada segunda fase da novela Pantanal, que começa com Gustavo e Madeleine casados há anos. No remake do folhetim, a patricinha terá uma profissão que não existia durante a versão de 1990: ela será digital influencer.

Para o desespero de Madeleine, Jove descobrirá que seu pai está vivo e viajará para o Pantanal para um reencontro.

Final de Madeleine pode ser diferente em remake

Na versão original de Pantanal da Manchete, Madeleine morre em um acidente de avião quando está em viagem ao Mato Grosso do Sul. Porém, como a personagem teve um fim trágico a pedido de Itala Nandi para sair da trama, o papel pode ter um desfecho diferente no remake da Globo.

Segundo Fefito, no UOL, é possível que Bruno Luperi, autor que adaptou a nova versão do folhetim, use o desfecho original da personagem na novela da Globo. No texto original, Madeleine sofria o acidente de avião, mas sobrevivia por conta dos cuidados do velho do rio.

Em entrevista ao Extra, no começo do mês de abril, a atriz Itala Nandi, que viveu a versão mais velha de Madeleine em 1990, contou que precisou se afastar da novela para gravar um documentário na Índia.

“Já fazia dois anos que eu havia mandado um roteiro para a embaixada da Índia no Brasil e aguardava a resposta. Acabou que meu pedido foi aceito e eu tinha que fazer meu documentário O caminho dos deuses naquele ano. Deixei Pantanal para viajar e viver essa experiência que me modificou bastante”, contou. A atriz disse que foi a decisão mais difícil de sua vida e que o diretor da novela, Jayme Monjardim, foi compressível com sua decisão, mas que o autor Benedito Ruy Barbosa não ficou nada contente com a situação.

Gustavo também terá novo final em Pantanal

Segundo o Notícias da TV, Gustavo estará presente na trama do remake de Pantanal até os capítulos finais do folhetim, o que não aconteceu na versão original da novela. Em 1990, o personagem parou de aparecer após a morte de Madeleine.

Por isso, é esperado que Gustavo tenha um desfecho diferente do que o que foi exibido pela Manchete 32 anos atrás. Não foi revelado pela Globo até agora se o final de Madeleine e Gustavo será lado a lado no remake, caso a filha Mariana e Antero não morra, ou se a dupla vai se separar e terá finais com outras pessoas.

E José Leôncio, fica com quem?

Na versão original da novela, José Leôncio fica com Filó no final de Pantanal. Demora para que o romance dos dois finalmente aconteça, mas a dupla chega a se casar. Porém, para a tristeza de Filó, pouco depois José Leôncio falece.

Após morrer, José Leôncio reencontra o pai Joventino, que se tornou o velho do rio, e assume o manto do guardião. Ele se torna o novo protetor da região, enquanto Joventino desaparece de uma vez por todas.

Em 2022, Filó é interpretada por Letícia Salles na primeira fase e Dira Paes na segunda:

Leia também

Novela Pantanal: Tadeu é filho de Zé Leôncio?

Almir Sater e filho em Pantanal terão duelo musical