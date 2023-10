Mãe da Paulinha é rica ou pobre em Mulheres Apaixonadas?

Paulinha passa grande parte da novela Mulheres Apaixonadas acreditando ser filha de uma mulher rica e despreza o pai diariamente por ser pobre. Ambiciosa, a jovem vilã ainda terá uma grande surpresa ao reencontrar a mulher. Afinal, a mãe da Paulinha é rica ou pobre?

Quem é a mãe de Paulinha em Mulheres Apaixonadas?

A mãe de Paulinha em Mulheres Apaixonadas vai aparecer na novela, mas diferentemente do que a menina imaginava, a mulher é pobre, assim como Oswaldo, o pai da estudante. Chamada Nair, ela aparecerá no Rio de Janeiro, o que deixará Paulinha empolgada, imaginando que sua vida iria mudar e que se tornaria rica.

Nair aparece no capítulo 181 da novela para reencontrar a filha e estranha o comportamento da jovem, que é receptivo apesar dela ter abandonada Paulinha quando era criança para fugir com um empresário rico, que era casado.

Mas a alegria e o brilho de Paulinha somem quando ela pergunta se o milionário deixou bens para ela e recebe a resposta que menos queria: "Eles apareceram lá no apartamento em que eu morava e me colocaram pra fora. Eu saí com a roupa do corpo", relembra. "Ele nunca se separou da mulher e dos filhos. Esses anos todos eu fui amante. E ele morreu, três meses já", explica.

Decepcionada, a adolescente muda drasticamente de comportamento e humilha Nair, assim como costuma fazer com Oswaldo. Em seguida, ela expulsa a mãe para fora de casa.

A mulher continua no Rio de Janeiro e tenta se reaproximar da filha, que seguirá brigando com Nair até os capítulos finais de "Mulheres Apaixonadas". Paulinha só aparece em paz ao lado dos pais nas últimas cenas do folhetim, durante a formatura do ERA, na qual todos os personagens estão presentes.

Apesar de tudo aparentar estar bem, Paulinha nunca pede desculpas por toda a vergonha que fez Oswaldo e Nair passarem ao longo da novela. A jovem não parece sentir remorso por ter humilhado os pais sempre que podia, o que deixou o público insatisfeito com o desfecho da personagem na exibição original.

Outra coisa que não acontece é um pedido de perdão por ter sido homofóbica com Clara (Alinne Morais) e Rafaela (Paula Picarelli), além de ter atormentado a vida de Santana (Vero Holtz) quando a professora estava passando por problemas com o alcoolismo.

A única bronca que Paulinha leva é de Rodrigo (Leonardo Miggiorin), com quem tem um final feliz. Além de não ser repreendida pelos demais personagens, ela ainda ganha uma medalha por reconhecimento por ser a melhor aluna da turma e sobe ao palco do ERA para agradecer a vitória ao lado dos pais. A personagem parece um pouco constrangida, mas aceita a presença de Oswaldo e Nair naquele momento, dando a entender que tudo se resolveu entre eles.

As cenas só devem ir ao ar entre dezembro e janeiro deste ano, quando Mulheres Apaixonadas chega ao fim. A substituta do folhetim será "Paraíso Tropical" (2007).