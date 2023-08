Quem acompanhou a exibição original da novela de Manoel Carlos em 2003 já sabe que a personagem de Vanessa Gerbelli será vítima de uma tragédia, em uma das cenas mais icônicas da teledramaturgia brasileira. Relembre como foi a morte de Fernanda em Mulheres Apaixonadas.

Como a Fernanda morre na novela?

Fernanda é vítima de um embate entre a polícia e bandidos no Leblon, no capítulo de número 150 de Mulheres Apaixonadas. Na cena, ela e Téo (Tony Ramos) estão juntos a caminho do trabalho quando o trânsito é parado por causa da perseguição dos ladrões que roubaram um mercado da região.

Tiros são disparados e todos entram em desespero na rua. Fernanda e Téo ficam presos no carro, mas como os disparos não param, eles tentam fugir. No entanto, quando deixam o veículo, ambos são atingidos. Téo leva um tiro na cabeça e logo cai no chão. Fernanda começa a gritar e leva dois tiros, um no braço e outro no peito.

Ambos são levados para o hospital, Téo é levado para a cirurgia e sobrevive, mas Fernanda não tem a mesma sorte. Ela também passa por um procedimento cirúrgico e fica algum tempo internada, o que dá a impressão que ela poderá melhorar, mas seu estado é muito grave e piora. Ao perceber que está prestes a morrer, a personagem de Vanessa Gerbelli pede pela presença de sua filha Salete (Bruna Marquezine) e também de Helena (Christiane Torloni), que a esta altura da história já está separada de Téo.

Quando as duas chegam ao local, Fernanda se despede de Salete e pede perdão para Helena. Ela conta que é a mãe biológica de Lucas (Victor Cugula), mas que nunca deixou Téo contar a verdade porque tinha medo que a professora fosse parar de amar o garotinho. Helena fica chocada com as revelações, Fernanda não resiste aos ferimentos e logo em seguida morre.

Nas cenas seguintes, Téo sofre muito ao saber sobre a morte de Fernanda e não consegue comparecer ao enterro da ex-prostituta, por ainda estar internado no hospital. Helena vai ao enterro com Lucas, que vira um grande apoio para Salete, que sofre muito com a perda da mãe.

VÍDEO? Veja como é a cena em que Fernanda é baleada na novela Mulheres Apaixonadas:

Confira - Quando acaba Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo

O que acontece com Salete em Mulheres Apaixonadas?

Depois que Fernanda morre, Salete vai parar nas mãos da avó Inês (Manoelita Lustosa), que não é nada boa para ela. A megera trata a menina muito mal e ainda a usa para conseguir dinheiro com Téo. A interesseira manda e desmanda em tudo o que acontece com a garota até o final da novela, quando uma reviravolta toma conta da vida do personagem de Tony Ramos.

Após uma visita nada agradável na casa de Inês, Téo desabafa com Vilma (Cristina Fagundes), amiga e vizinha de Fernanda, sobre as atitudes de Inês e a dificuldade para conseguir ver Salete. Durante a conversa, Vilma revela que a ex-prostituta sempre suspeitou que Téo fosse o pai de Salete. Por conta disso, ele faz um teste de DNA para descobrir a verdade.

No último capítulo de Mulheres Apaixonadas, Téo coloca as mãos no resultado e descobre que é mesmo o pai de Salete. Assim, ele consegue ficar com a menina, dispensa a avó malvada e leva a personagem de Bruna Marquezine para morar com ele e Laura (Carolina Kasting), de quem se aproxima durante seu período no hospital e termina lado a lado no final da novela.

Leia também - Vote: qual novela deve ser a substituta de Mulheres Apaixonadas?