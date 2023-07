Mãe de Caio está viva: Agatha manda carta para Gentil

Agatha era dada como morta e aparecia em flashbacks, mas novas reviravoltas na na novela Terra e Paixão indicam que a mãe de Caio está viva e com chances de voltar para Nova Primavera - para o pesadelo de Irene. Algumas pistas sobre a primeira esposa de Antônio já começaram a tomar forma, como uma misteriosa carta enviada para Gentil, vivido por Flávio Bauraqui.

A mãe de Caio vai voltar em Terra e Paixão?

Depois do caixão vazio e dos segredos em torno de sua morte, o retorno da mãe de Caio é dada como certa. O público viu que o indício mais recente foi a tal carta recebida por Gentil, pai de Jonatas (Paulo Lessa) e Menah (Camila Damião), que comentou que o remetente era "alguém que ele pensava que já não estava mais entre eles".

A entrada da personagem da novela pode agitar a trama, já que a mulher pode rivalizar com Irene e ainda deixar Antonio atormentado. O vilão sempre se mostra derretido ao falar da ex - o que a atual mulher não suporta. Todo esse mistério promete dar um gás na novela, que deve terminar só em janeiro do ano que vem.

O desafio agora estaria em escolher uma atriz para viver a mãe de Caio nessa nova fase, já que no passado ela foi vivida por Bianca Bin, de 32 anos; Cauã Reymond tem 43 anos, então não seria viável manter a artista no papel.

O nome da atriz veterana convidada para o papel ainda não foi revelado pela emissora. Nas redes sociais, muitos fãs do folhetim sugerem nomes que já trabalharam com o autor Walcyr Carrasco antes, como Elizabeth Savalla, Natalia do Vale e Eliane Giardini.

Indícios de que Agatha está viva

- Caixão sem corpo

- Não existe certidão de seu óbito

- Angelina já disse que ela não era fiel e que gostava de planos

- Fofocas da cidade dizem que ela fugiu com o médico

Confira - O que é genofobia, síndrome de Petra em Terra e Paixão

O que aconteceu com Agatha?

Um dos segredos da novela Terra e Paixão e que pode ser revelado em breve é que a mãe de Caio não desapareceu sozinha de Nova Primavera. Agatha teria fugido com um médico que trabalhava no hospital em que o filho dela nasceu - e que apareceu em apenas um flashback.

Quando a cena foi ao ar, o médico usava uma máscara no rosto, mas pelos olhos o público sugeriu que o ator se tratava de Rafael Cardoso, o que foi depois confirmado pela colunista Carla Bittencourt do Notícias da TV, que além de cravar a participação do gaúcho no folhetim, também adiantou que o misterioso se chama Evandro.

Nas investigações de Marino, o delegado descobriu que o médico era um galanteador que fazia sucesso com as mulheres e que os boatos indicavam que ele tinha um relacionamento com Agatha. O policial tentou conseguir o nome do médico com um ex-colega de trabalho dele, mas não conseguiu, pois todas as informações do médico sumiram depois que ele deixou Nova Primavera, logo após o enterro da mãe de Caio.

Leia também - Caio pede Graça em casamento, mas exige condição para Irene