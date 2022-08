Mãe de Isabel Teixeira: famosa é filha de atriz

Destaque na novela Pantanal como Maria Bruaca, Isabel Teixeira também é conhecida por ser filha de Renato Teixeira, grande nome da música brasileira. Porém, a fama não está apenas de um lado da família da atriz. Além do pai, a mãe de Isabel Teixeira também teve carreira artística. Já falecida, Alexandra era atriz e veio de família cheia de atrizes.

Quem é a mãe de Isabel Teixeira?

A mãe de Isabel Teixeira é a atriz Alexandra Corrêa. Ela faleceu aos 56 anos, em 2006, e não teve causa da morte revelada. Dedicada principalmente ao teatro, Alexandra apresentou os palcos para a filha.

Isabel Teixeira contou em entrevista no programa de Ana Maria Braga, o Mais Você, em junho, que ficava nas coxias do teatro durante espetáculos da mãe e logo se interessou pelo ofício. A primeira vez que a Maria Bruaca de 2022 se apresentou foi ainda na infância, quando tinha 10 anos de idade.

Isabel foi fruto do casamento de Alexandra com Renato Teixeira. Este foi o primeiro casório do cantor e não durou muito tempo. Após a separação, a mãe de Isabel Teixeira ficou a maior parte do tempo com a filha, já que Renato sempre trabalhou na estrada fazendo shows. Mesmo assim, Isabel falava com o pai todos os dias pelo telefone, revelou a atriz.

Avó e tia-avó também eram atrizes

A atuação faz parte da linhagem da família da mãe de Isabel Teixeira. Além de Alexandra e Isabel, outras mulheres da família também subiram aos palcos: a avó de Isabel e sua tia-avó. Maria de Lourdes Corrêa era mãe de Alexandra. Segundo a revista Piauí, ela usava o pseudônimo Virgínia Vanni quando subia aos palcos na década de 1940.

Ainda segunda a revista, a tia-avó de Isabel, Maria Margarida Lopes, usava o nome de Margarida Rey. A famosa atuou entre os anos 1940 e 1980 e esteve em produções da extinta TV Tupi e da Globo, Grande Teatro Tupi (1952 – 1953), Super Plá (1969), O Bem-Amado (1973) e Anjo Mau (1976).

Pai de Isabel Teixeira também é artista

Renato Teixeira é o pai de Isabel Teixeira. A atriz foi a primeira herdeira do cantor, que tinha 28 anos quando ela nasceu. Ele é conhecido por obras famosas como Romaria, Deus e Eu no Sertão, Amanheceu, Peguei a Viola, além da canção Tocando em Frente, que é uma famosa parceria do artista com Almir Sater, seu grande amigo.

Com uma carreira que atravessa décadas, estão na discografia do cantor os álbuns: Maranhão e Renato Teixeira (1969), Álbum de Família (1971), Paisagem (1973), Romaria (1978), Amora (1979), Garapa (1980), Uma doce Canção (1981), Um Brasileiro Errante (1982), Azul (1984), Terra Tão Querida (1985), Renato Teixeira (1986), Amizade Sincera (1990), Ao Vivo em Tatuí (1992), Aguaterra (1995), Sonhos Guaranys (1996), Um Poeta e um violão (1997), Ao vivo no Rio – 30 anos de Romaria (1998), Alvorada Brasileira (2000), O novo Amanhecer (2000), Cantoria Brasileira (2002), Cirandas, folias e cantigas do povo brasileiro (2003), Renato Teixeira e Rolando Boldrin (2004), Ao vivo no Auditório Ibirapuera (2007) e Amizade Sincera (2010) – segundo site oficial do cantor.

Irmãos

Não é apenas o pai e a mãe de Isabel Teixeira que são famosos, os irmãos da atriz também conquistaram fama. Chico Teixeira é cantor como o pai e fez uma aparição na novela Pantanal. O músico atuou pela primeira vez ao interpretar o personagem Quim na primeira fase do folhetim da Globo. Na segunda, ele foi substituído pelo próprio Renato Teixeira, que fez uma participação especial como Quim mais velho.

Outro irmão de Isabel Teixeira, João Lavraz também havia se tornado músico como o pai. Porém, infelizmente o rapaz morreu em 2014, aos 28 anos de idade. Ele era casado com a atriz Marisol Ribeiro.

Isabel Teixeira é casada com famoso?

Isabel Teixeira atualmente está solteira, mas a atriz foi casada com o fotógrafo Roberto Setton durante 14 anos. Eles se conheceram em um curso de fotografia no final da década de 1990. A atriz contou em entrevista para a revista Piauí, em agosto, que foi a única a aparecer em uma festa que Roberto organizou e os dois acabaram se aproximando.

Os dois continuam próximos mesmo após a separação e compartilham a guarda dos filhos, Flora e Diego. Nenhum dos herdeiros da atriz seguiu os passos da família e ingressou na vida artística até agora. Flora ainda é criança e Diego adolescente. Por enquanto, a dupla não fez nenhuma aparição especial nas telinhas ou começou uma carreira no teatro ou na música.

