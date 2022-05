Quem são os violeiros da novela Pantanal: 4 cantores estão na trama

Com um cenário pouco explorados nas telinhas, Pantanal também traz nomes que transbordam regionalidade. Quem são os violeiros da novela Pantanal ganharam cenas musicais na trama que deixaram o público contente em casa. O duelo entre Almir Sater e seu filho Gabriel Sater foi um dos momentos mais marcantes do folhetim até agora.

Quem são os violeiros que aparecem na novela Pantanal?

Gabriel Sater, Almir Sater, Chico Teixeira e Tibério são os cantores que ganharam personagens no remake da TV Globo. O público tem gostado de acompanhar quem são os violeiros da novela Pantanal e muitos receberam rios de elogios nas redes sociais.

Almir e Gabriel, pai e filho, conquistaram um duelo só deles em cena. A dupla apareceu em um roda em volta de um fogueira na fazenda de José Leôncio e batalharam com os dedos na viola.

Trindade: interpretado por Gabriel Sater, o violeiro da novela Pantanal é um peão que aparece na fazenda de José Leôncio e é contratado por Tibério. A primeira aparição do personagem é ao lado do velho do rio, que é baleado por Muda. O peão salva a vida do guardião e revela ter pacto com o diabo.

Gabriel aparece no horário nobre da Globo pela primeira vez, mas já atuou antes. O filho de Almir Sater esteve na novela Meu Pedacinho de Chão (2014) e no filme Coração de Cowboy (2018).

Eugênio: o chalaneiro é papel de Almir Sater e um dos violeiros da novela Pantanal. Ele é um homem viúvo que não desgruda de sua viola no folhetim e fica responsável pelo abastecimento dos moradores da região, além da travessia dos visitantes.

Em 1990, Almir Sater interpretou Trindade na versão original da novela Pantanal, papel que hoje é de seu filho. Ele também atuou na clássica novela A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991), além de O Rei do Gado (1996) e Bicho do Mato (2006 – 2007).

Quim: ator que apareceu apenas na primeira fase da novela Pantanal, o personagem Quim foi interpretado por Chico Teixeira. Filho de um dos grandes músicos do gênero no país, Renato Teixeira, Chico fez sua estreia como ator e interpretou um dos funcionários da fazenda de José Leôncio.

Tibério: o fiel administrador das terras de Jose Leôncio é interpretado por Guito, cantor mineiro. Na versão original da novela, o papel era de Sérgio Reis, que dividiu muitos momentos musicais ao lado de Almir Sater. O personagem de Tibério também é a estreia de Guito na carreira de ator. O famoso começou agora a se aventurar na nova carreira e administra sua própria fazenda em Araxá, Minas Gerais.

Atriz que interpreta Maria Bruaca é irmã de cantor

Isabel Teixeira, que vive Maria Bruaca, é irmã de Chico Teixeira, o Quim. A atriz também é filha do cantor Renato Teixeira, grande amigo de Almir Sater.

Apesar de décadas de carreira, a atriz de 48 anos de idade não fez tantas aparições nas telinhas até então. Grande parte dos trabalhos de Isabel aconteceram no teatro.

Em 2020, a estreia de Isabel no horário nobre da Globo aconteceu e ela esteve em sua primeira novela. Isabel foi Jane em Amor de Mãe, médica que foi assassinada pela personagem de Adriana Esteves.

Antes disso, ela havia atuado na série Desalma (2020), Psi (2014), Beleza S/A (2013) e nos filmes Os Amigos (2013) e Jogo Duro (1985).

Leia também

Maria Bruaca Pantanal 1990 e o que significa o ‘Bruaca’

Trindade morre na novela Pantanal? Personagem de Gabriel Sater