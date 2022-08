Maria Bruaca Pantanal: 6 motivos que fazem dela a nova protagonista

Maria Bruaca Pantanal tem roubado a cena cada vez mais nas telinhas da Globo e se tornou a nova protagonista do remake. Interpretada por Isabel Teixeira, a personagem tem o carinho do público e recebe diversos elogios ao longo da exibição de cada novo capítulo nas redes sociais. Com uma trama cheia de reviravoltas, a mulher tem se desprendido de um relacionamento abusivo e ganhou momentos de liberdade.

Maria Bruaca Pantanal virou uma nova mulher

Maria Bruaca Pantanal já era uma das personagens favoritas do público, mas a mulher ganhou ainda mais brilho e espaço na trama depois que deixou o casamento de Tenório para trás e ganhou um novo rumo na trama da novela. Depois de sofrer ao descobrir que seu marido escondeu uma outra família durante décadas, Maria Bruaca passou a fazer suas próprias vontades. Ela ficou com quem quis, como e onde preferiu.

Além disso, ela passou a enfrentar o marido, a quem sempre foi submissa, e não aceitou mais ser ofendida pelo companheiro mau-caráter. Apesar de sofrer muito ao ser expulsa de casa, Maria Bruaca Pantanal se encontrou e virou uma nova mulher. Ela passou a aproveitar as pequenas liberdades da vida, virou uma funcionária e amiga na chalana de Eugênio e deixou a vida de “empregada do marido” para trás.

Veja como tem sido a separação da personagem e a vida na chalana:

Reviravoltas na trama

A trama de Maria Bruaca Pantanal tem mais desenvoltura do que algumas outras, que vivem de vai e vem. Para quem acompanha os comentários do público nas redes sociais, já deve ter esbarrado em reclamações da famosa “barriga da novela”, principalmente na trama do casal principal Jove e Juma. Essa “barriga” nada mais é que a famosa enrolação.

O vai e vem que existe no relacionamento de Jove e Juma, por exemplo, não é algo que você vê na história de Maria Bruaca, que sempre caminha para novos acontecimentos. A personagem ganha um desenrolar que alguns personagens da novela não tem. Assim, há várias surpresas na trama da personagem, como quando Tenório descobriu a traição da esposa com Alcides e a personagem de Teixeira atirou nele, mas errou o disparo. Ou quando Maria Bruaca conheceu o primogênito do marido com a amante pela primeira vez. Ou o início de Maria na chalada de Eugênio. E por aí vai.

Personagem conquistou favoritismo do público

Maria Bruaca Pantanal agora é praticamente a protagonista da trama, porque tomou o brilho de Juma, principalmente após ganhar espaço como Maria chalaneira na história. Enquanto a personagem de Alanis Guillen tem irritado parte dos fãs da trama, por não se decidir em dar um basta nas investidas do cunhado Zé Lucas e ficar de vez com Jove, Maria Bruaca é citada com animação pelo público nas redes.

“Maria Bruaca engoliu a protagonista da novela. Não tem como, é a melhor”, disse um fã no Twitter. “Isabel Teixeira conseguiu se destacar tanto em Pantanal que Maria Bruaca/Chalaneira pra mim é maior que Juma e Maria Marruá. A melhor que nós temos!”, elogiou outro. “Por mim a novela só passava Mary Bru. É a melhor da novela”, ainda comentou um terceiro.

Equilíbrio entre comédia e drama

Outro ponto que deixa Maria Bruaca Pantanal interessante são as nuances na trama da personagem. Apesar de toda a carga dramática que a mulher carrega, por viver em um relacionamento tóxico e conhecer pouco do mundo fora de sua casa, a personagem de Isabel Teixeira ainda traz cenas de humor.

Esses momentos acontecem principalmente em relação as traições da mulher com Levi e Alcides. Quem não recorda da famosa cena da “fivela de respeito” de Alcides? Por Tenório ser um vilão machista, conservador e mau-caráter, grande parte do público se diverte em ver ele recebendo “chifres” da esposa.

Relembre a cena da fivela de Alcides:

História identificável

Infelizmente, a história de Maria Bruaca Pantanal não é única. Assim como a personagem de Isabel Teixeira, muitas mulheres vivem em relacionamentos abusivos por todo o país, o que faz com que sua trama nas telinhas seja bastante identificável para o público em casa.

As agressões de Tenório com a primeira esposa vão desde xingamentos, como o próprio apelido “Bruaca”, até tentativas de assassinato – o que acontecerá no futuro da novela, quando o personagem de Murilo Benício contratar um matador de aluguel para lidar com a ex-esposa e seu amante, Alcides.

Para se ter ideia do problema no país, segundo o site oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Brasil é o país que ocupa a quinta posição no ranking mundial de feminicídio. Para quem não sabe o que é, feminicídio é quando a morte de uma mulher acontece exclusivamente por ela ser mulher. Por exemplo, latrocínio – roubo seguido de morte – não é feminício, já um marido que assassina a esposa por ciúmes ou por não aceitar um término, já se encaixa no termo.

Talento de Isabel Teixeira

E claro que todos os pontos da lista sobre o protagonismo de Maria Bruaca Pantanal não seriam preenchidos caso a personagem fosse interpretada por uma atriz sem carisma ou talento abaixo de Isabel Teixeira. Pouco conhecida nas telinhas e pelo grande público, a filha de Renato Teixeira pode estar em sua segunda novela, mas é muito experiente, já atuou em filmes, séries e tem uma longa carreira no teatro.

Isabel já venceu dois prêmios Shell – uma das premiações mais tradicionais do teatro no Brasil – de melhor atriz, em 2002 e 2008.

