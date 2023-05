Mãe do Caio morreu mesmo em Terra e Paixão?

A mãe do Caio morreu em Terra e Paixão após dar à luz ao personagem interpretado por Cauã Reymond, conforme citado pela família La Selva na trama, mas o público teoriza que a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) possa estar viva e forjou a morte por algum motivo ainda desconhecido.

Mãe do Caio pode estar viva?

A novela deixa claro que a mãe do Caio morreu mesmo depois do nascimento do filho. Esse é um dos motivos para que o fazendeiro rejeite o rapaz, pois acredita que o primogênito é o responsável pelo falecimento de Agatha, mesmo sabendo que um bebê não tem culpa de nada.

A mulher era muito amiga de Cândida (Susana Vieira), e a dona do bar tem muito afeto por Caio. Por ser uma pessoa que guarda muitos segredos, alguns internautas desconfiam que a personagem possa saber algo sobre Agatha e até esconder o fato que ela está viva.

Por enquanto, o folhetim ainda não deu nenhum indício de que isso pode de fato acontecer, mas ainda há muita história para ser contada – a novela fica no ar até janeiro de 2024.

Enquanto isso, o público teoriza nas redes sociais e acredita que há a possibilidade de Agatha ter forjado a própria morte e aparecerá mais adiante em Nova Primavera.

Há também teorias que Irene (Glória Pires) possa estar envolvida na morte da personagem para que pudesse se casar com Antônio e ficar com a fortuna do marido.

“Aguardando o plot de que mãe do Caio tá viva e fingiu a morte por causa do Antonio”, publicou uma internauta.

Aguardando o plot de que mãe do Caio tá viva e fingiu a morte por causa do Antonio 22 #TerraEPaixão — Ταμι (@Tamicherry23) May 13, 2023

“A Agatha é muito citada nesse início de novela. A mãe do Caio deve estar viva”, desconfiou outra espectador.

A Agatha é muito citada nesse início de novela. A mãe do Caio deve estar viva #TerraEPaixão — Cíntia (@martinscih) May 17, 2023

“Outra previsão minha: Caio ou Samuel vão se revelar vilões e a mãe do Caio está viva ou a Irene teve alguma coisa a ver com a morte”, escreveu uma tuiteira.

Outra previsão minha:

– Caio ou Samuel vão se revelar vilões

– a mãe do Caio está viva ou a Irene teve alguma coisa a ver com a morte dela #TerraEPaixão — Beatriz Oliveira (@assim_falou_bea) May 12, 2023

“Meu Deus e se a mãe do Caio tiver viva?”, questionou outra espectadora.

meu deus e se a mãe do caio tiver viva?? #TerraEPaixão — ִֶָ (@artsluanjo) May 12, 2023

“Pra mim a mãe do Caio tá viva. Isso mudaria muito, por exemplo o casamento do Tony com a Irene seria invalidado”, cogitou uma internauta.

Pra mim a mãe do Caio tá viva. Isso mudaria muito, por exemplo o casamento do Tony com a Irene seria invalidado kkkkkkk#TerraEPaixão https://t.co/365SZJ8ama — Taylor🍒🔥❄️🐉🏹 (@TvViciada) May 19, 2023

O que vai acontecer com o Caio em Terra e Paixão?

Caio vai dar continuidade no processo que move contra o próprio pai em relação à herança e se aproximará cada vez mais de Aline (Barbara Reis), sem saber que Daniel (Johnny Massaro) também está apaixonado por ela.

Em cenas que vão ao ar na próxima quinta-feira, 25, um oficial de justiça entregará o processo movido por Caio para Antônio, que se recusará a assinar. Apesar da negativa do poderoso, Silvério (Samir Murad) dirá para o patrão que o filho tem sim direito à herança correspondente a parte da mãe.

O primogênito também irá conversar com Aline, que dirá que Antônio está desviando água de suas terras. O rapaz vai ajudar a mocinha lhe dando um drone para que ela possa monitorar sua propriedade.

Na próxima semana, o rapaz também vai ganhar uma caixa de Cândida (Susana Vieira) que contém provas que Irene foi prostituta no passado, seu maior segredo.

