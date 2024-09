Mais cedo: veja o horário do último capítulo de Renascer hoje

Nesta sexta-feira, 6 de setembro, vai ser exibido o último capítulo de Renascer na TV Globo. Como tem jogo do Brasil hoje, a novela vai começar mais cedo. Veja que horas começa.

Que horas começa Renascer - 6 de setembro

O último capítulo da novela Renascer hoje vai começar às 20h50 (horário de Brasília), depois do Jornal Nacional. O folhetim terá 50 minutos no total, já contando com os intervalos comerciais, e terminará às 21h55, quando cederá espaço para o jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa.

A partir da segunda-feira, 9 de setembro, a novela Mania de Você assumirá o horário nobre.

Assistir TV Globo online

Hoje, quem não conseguir acesso a uma televisão no horário do último capítulo da novela ainda terá a chance de assistir ao vivo pela internet. Neste caso, é só usar a aba "agora na TV" da Globoplay, que transmite gratuitamente a TV Globo. A única obrigatoriedade é a criação de uma conta gratuita na plataforma.

Para os que ainda não possuem cadastro, basta acessar o endereço https://globoplay.globo.com/ e em seguida clicar clique em "entrar" na lateral superior direita. Depois, é necessário ir na opção "criar conta" e responder todas as lacunas de formulário, que pedirá nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, entre outros detalhes.

Por último, é só selecionar a caixinha que confirma que aceita os termos de uso e política de privacidade do site e então apertar o botão "cadastrar" para finalizar o processo. Assim, na hora que a novela começar é só acessar o site e usar a aba ao vivo para ver a Globo em tempo real.