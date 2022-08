Mar do Sertão é antiga? Tudo sobre a nova novela das 6

Escrita por Mario Teixeira, Mar do Sertão é a nova novela das 18h da TV Globo e substitui Além da Ilusão. A trama segue um romance intenso que é atrapalhado por um desvio do destino e acaba se tornando um triângulo amoroso. Situada em uma fictícia cidade nordestina, Mar do Sertão é antiga ou tem trama inédita? O folhetim conta uma história contemporânea com protagonistas que nunca pisaram nas telinhas antes.

Mar do Sertão é antiga ou nova?

Antes de sua estreia, o novo folhetim das 18h ganhou algumas comparações com a novela Cordel Encantado (2011) nas redes sociais, no entanto, se engana quem pensa que Mar do Sertão é antiga. O folhetim tem uma trama totalmente inédita e foi criada pelo autor Mario Teixeira. Ou seja, a obra não é nenhum remake como Pantanal, por exemplo, que atualmente ocupa a faixa das 21h da emissora.

Apesar de ambas se passarem no sertão nordestino, em uma cidade com coronéis e seguir um romance que protagoniza a história, mas é atrapalhado no meio do caminho, a principal diferença entre Mar do Sertão e Cordel Encantado é que o folhetim de 2022 é uma história contemporânea, ou seja, se passa nos dias de hoje. Já a produção de Thelma Guedes e Duca Rachid de 2011 era situada no final do século 19.

A trama inédita de Mar do Sertão conta a história do casal Zé Paulino e Candoca. Interpretados por Sérgio Guizé e Isadora Cruz, os personagens são apaixonados e estão prestes a se casar. Porém, dois grandes obstáculos aparecem no caminho do casal no começo da trama.

Primeiro, Tertulinho (Renato Góes), filho do patrão de Zé Paulino, retorna para a cidade de Canta Pedra depois de uma temporada na cidade. Ele deveria estar estudando e aprendendo o necessário para herdar os negócios do pai, no entanto, mulherengo e folgado como é, ele passou seu tempo festejando.

Logo que coloca seus pés em Canta Pedra, ele avista Candoca e estabelece entre seus objetivos conquistar a noiva de Zé Paulino. As investidas do mimado em cima da moça deixam Zé Paulino enciumado e uma rivalidade nasce entre os dois homens.

O segundo grande problema que atrapalha o casal é uma tarefa que o patrão de Zé Paulino lhe dá às vésperas de seu casamento com Candoca. O vaqueiro então precisa sair da cidade de Canta Pedra para realizar o trabalho, mas em sua viagem acaba sofrendo um grande acidente. O personagem de Guizé é dado como morto e Candoca fica desolada.

Durante este período de luto, Candoca ganha o apoio de Tertulinho e acaba se aproximando do rapaz. Dez anos então se passam e o inesperado acontece, Zé Paulino retorna para Canta Pedra. Além de mostrar que está vivo, ele afirma buscar por justiça.

Assista a chamada da novela e conheça um pouco mais:

Quem é o autor Mario Teixeira

Mario Teixeira tem 54 anos de idade e é natural de São Paulo. Contudo, o autor passou a maior parte de sua infância e adolescência morando no Ceará, terra natal do pai. Já a mãe do escritor é natural de Roraima.

A estreia do autor nas telinhas aconteceu nos anos 90, quando ele participou do time de roteiristas da série Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. Pouco depois, ele estreou nos folhetins com Tocaia Grande (1995 – 1996), da extinta Manchete, ao lado dos autores Duca Rachid e Marcos Lazarini.

Em seguida, ele trabalhou em duas obras do SBT, Os Ossos do Barão (1997) e Fascinação (1998). Depois, ele esteve envolvido com As Aventuras de Tiazinha (1999) na Band, até que migrou para a TV Globo. Foi no começo dos anos 2000 que Mario começou a fazer seu nome na emissora. Ele foi coautor do sucesso O Cravo e a Rosa e após este trabalho colaborou novamente com Walcyr Carrasco em A Padroeira (2001 – 2002).

Após estes projetos na emissora, ele também trabalhou na série infantil Sítio do Picapau Amarelo, além de ser um dos colaboradores da segunda versão de Ciranda de Pedra (2008), comandada por Alcides Nogueira, e também colaborador em Tempos Modernos (2010), de Bosco Brasil.

Em 2015, ele lançou I Love Paraisópolis ao lado de Alcides Nogueira. Em 2016, ele ganhou o título de autor solo com a estreia da novela Liberdade, Liberdade, da faixa das 23h. Depois, ele lançou o folhetim O Tempo não Para (2018).

Antes de Mar do Sertão, agora em 2022, o trabalho mais recente do autor havia sido a minissérie Passaporte para Liberdade (2021), com Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi.

