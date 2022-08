Marcelo é filho de Tenório? Descubra segredo de Zuleica

Zuleica (Aline Borges) esconde um grande segredo da família. Todos pensam que Marcelo é filho de Tenório (Murilo Benício), mas a realidade não é essa. Apesar de lutar para deixar a verdade escondida, Zuleica não consegue manter a farsa por muito tempo, por causa do envolvimento de seu primogênito com Guta (Julia Dalavia), filha legítima de Tenório.

Marcelo é filho de Tenório ou outro homem em Pantanal?

Todos os personagens da novela Pantanal pensam que Marcelo é filho de Tenório, mas isso não é verdade. A realidade é que o rapaz é fruto de um estupro que Zuleica sofreu na juventude, mesma época em que conheceu Tenório.

De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, na trama de 2022 o pai do rapaz será um médico que trabalhava com Zuleica, que é enfermeira. Em 1990, o estupro foi cometido por outro homem, um totalmente desconhecido para Zuleica. Porém, nesta versão, Zuleica vai revelar que era constantemente assediada pelo colega de trabalho, até que um dia ele a trancou em uma sala e a violentou.

A mulher descobriu a gravidez pouco depois e resolveu mentir, ela falou que Marcelo é filho de Tenório e os dois continuaram o caso que haviam iniciado há pouco tempo. Na versão original do folhetim, Zuleica também revela que Tenório ia abandonar Maria Bruaca depois que descobriu que teria um filho com Zuleica, mas então sua primeira esposa engravidou e ele deixou os planos de divórcio de lado, mantendo as duas famílias.

Como revelação sobre paternidade acontece?

Zuleica revela a verdade pela primeira vez na novela Pantanal de 1990 porque Guta decide ir embora para ficar longe do suposto irmão. Como Guta e Marcelo sofrem por não poderem se relacionar, Guta resolve deixar a casa do pai para resistir ao amor que sente por Marcelo. Zuleica se sente culpada ao ver o sofrimento do filho e da enteada e acaba contando para a moça que Marcelo não é filho de Tenório, sem dar maiores detalhes.

Ela pede para Guta que mantenha seu segredo. A moça concorda, conversa com Marcelo sobre tudo e os dois passam a namorar escondido. Marcelo insiste várias vezes para que a mãe revele o nome de seu verdadeiro pai, mas ela se nega. Depois de muitos pedidos do primogênito, Zuleica acaba cedendo. Ela então conta como foi o estupro.

Como Tenório descobre a verdade

Zuleica não pretendia contar a verdade para Tenório, mas ela fica sem saída depois que o marido pega Guta e Marcelo na cama e descobre que Guta está grávida. Como ele não sabe sobre a paternidade do rapaz e acredita que os dois são irmãos, surta de raiva e cria um clima perigoso na casa. Zuleica então resolve contar a verdade para apaziguar os ânimos.

Tenório não responde bem ao descobrir a verdade, mas depois ele se acalma e senta com a família para falar do assunto. Ele diz para todos deixarem o passado para trás, comenta que ainda considera Marcelo seu filho, mas permite que ele e Guta namorem em paz.

Estuprador tinha outra identidade na versão de 1990

Em 1990, Zuleica não foi estuprada por um médico que trabalhava no mesmo hospital que ela. Nesta versão, a mulher foi violentada por um militar, quando estava no final da faculdade e foi presa por protestar contra a ditatura militar. Nas cenas originais da Manchete, a personagem – na época interpretada por Rosamaria Murtinho – revela que estava com uma amiga quando pichou “faça amor, não faça guerra” em um muro.

Em seguida, ela e sua amiga foram pega por militares. Zuleica nunca descobriu o nome ou rosto do homem que a estuprou, por causa de um capuz que usava durante o momento do crime.

O verdadeiro pai de Marcelo vai aparecer na novela?

O verdadeiro pai de Marcelo nunca apareceu na versão de 1990. Por enquanto, não há nenhuma informação oficial que indique isso irá acontecer no remake da TV Globo. Por não se tratar de um caso antigo de Zuleica, mas um ato criminoso e de violência, é improvável que é o verdadeiro pai de Marcelo dê às caras na trama.

Leia também

Maria morre na novela Pantanal? Tenório vai conseguir se vingar