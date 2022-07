Maria morre na novela Pantanal? Tenório vai conseguir se vingar

Após descobrir a traição de Maria Bruaca com Alcides, Tenório ficou decidido a tirar sua segunda família de São Paulo e levá-los ao Pantanal para fazer sua esposa sofrer. A personagem de Isabel Teixeira não aceita a decisão do marido e vai atirar nele nos próximos capítulos da trama. A atitude da mulher a colocará sob a mira de Tenório, então será que Maria morre na novela Pantanal? O vilão não deixará a primeira esposa se safar em paz.

Maria morre na novela Pantanal ou não?

Segundo os resumos cedidos pela TV Globo, nos próximos capítulos do folhetim das 21h, Tenório vai expulsar Maria Bruaca de casa. A atitude será tomada por conta das traições da esposa e porque Zuleica disse a ele que só viaja para morar no Pantanal depois que Maria não estiver mais na casa de Tenório. Por conta disso, Maria Bruaca tentará se vingar. Ela usará uma arma de Alcides para atirar no marido.

Porém, para seu azar, a mulher vai errar o tiro. A tentativa de assassinato deixará Tenório possesso de raiva. A mãe de Guta então irá embora da fazenda para manter sua segurança e ficar longe de Tenório. Assim, ela vagará sem rumo com a chalana de Eugênio e acabará trabalhando na embarcação junto ao personagem de Almir Sater. Por isso, ela será testemunha da chegada da segunda família de Tenório no Pantanal.

Apesar de Maria Bruaca estar longe de Tenório após ter sido expulsa de casa, isso não impedirá que o marido traído planeje uma vingança contra a ex-esposa. Mesmo que já esteja com sua segunda esposa em casa, Tenório ainda vai desejar acabar com Maria Bruaca para fazê-la pagar pelos chifres que recebeu. Se o remake repetir os passos da versão de 1990, Maria morre na novela Pantanal? Se nada mudar entre as versões, isso não irá acontecer, mas a personagem passará por grande perigo.

Tenório vai contratar um matador de aluguel para fazer seu trabalho sujo. Ele ordenará que o jagunço – chamado Solano – mate Maria Bruaca e seu amante Alcides. No entanto, Solano vai morrer antes de encostar no casal e assim Tenório vai ser o responsável por sujar as mãos. É aí que quase Maria morre na novela Pantanal. A personagem é sequestrada por Tenório ao lado do amante.

Durante o sequestro, Tenório machuca muito Alcides e castra o peão para se vingar das traições. O casal consegue sobreviver ao ataque, mas saem do sequestro muito abalados e traumatizados com o momento.

Final de Maria Bruaca em Pantanal

Apesar de tudo que passa na novela Pantanal, Maria morre na novela Pantanal não acontece e ela consegue um final feliz ao lado de seu amado peão nos últimos capítulos da trama. Depois que Tenório tem um fim trágico no folhetim, Maria Bruaca e Alcides finalmente são deixados em paz pelo vilão. Alcides resolve deixar o Pantanal para trás e Maria o acompanha na viagem.

Os dois então sobem na chalana e se mudam para o Sarandi, no Paraná, lugar em que Maria tem direito a terras que pertenciam a Tenório. Apesar da maldade que sofreu nas mãos de Tenório, Alcides tem sorte. Ele descobre no desfecho da novela que a castração deu errado e que ele continua um homem inteiro. A dupla então planeja uma nova vida juntos.

E Tenório, o que acontece com ele em Pantanal?

Apesar de escapar da tentativa de assassinato de Maria Bruaca, Tenório acaba morrendo na novela Pantanal. Na versão de 1990, o personagem faleceu nos últimos capítulos do folhetim, quando foi encurralado por Alcides e Zaquieu na beira do rio. Alcides foi atrás do rival porque queria se vingar do vilão por conta da castração.

Ao encontrar Tenório na beira do rio, Alcides ameaça o personagem e diz que vai matá-lo por conta da maldade que o vilão fez com ele. Tenório tenta atirar no amante de Maria Bruaca, porém, Zaquieu – que estava escondido atrás de uma árvore – aparece com uma arma em punho e grita para chamar a atenção do inimigo. Tenório então se vira para Zaquieu e troca tiros com o ex-mordomo de Mariana.

Alcides aproveita o momento para se aproximar de Tenório e consegue enfiar uma lança na barriga do mau-caráter. Tenório não resiste ao ferimento e morre em questão de segundos. Depois, Alcides joga o corpo do rival no rio, para que seja devorado pelas piranhas.

