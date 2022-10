Marcelo morre em Poliana Moça? Personagem está muito doente

Vivido pelo ator Murilo Cezar, o personagem Marcelo está em estado grave na novela juvenil do SBT após contrair um vírus perigoso. O público agora tem curiosidade de saber se Marcelo morre em Poliana Moça ou se o professor terá um final feliz ao lado de sua amada Luísa (Thaís Melchior).

Marcelo morre em Poliana Moça ou não?

Por enquanto, o SBT tem mantido a sete chaves se Marcelo morre em Poliana Moça. Porém, as possibilidades da morte do personagem de Murilo Cezar são grandes, devido a obra original em que a novela é baseada. No livro da autora Eleonor H. Porter que serve de inspiração para a obra do SBT, o marido da tia de Poliana morreu por volta da metade da trama.

Na versão literária, não é descrito o motivo da morte do personagem, mas é revelado que ele “morreu de repente” e a tia da protagonista ficou viúva. Entre o livro e a novela, algumas mudanças foram feitas. Por exemplo, no livro, Marcelo se chama Tomas Chilton e era médico. Diferente do personagem da adaptação, que é professor.

No folhetim, caso seja repetida a morte do personagem, foi elaborado uma grande trama para o falecimento. Marcelo foi infectado com o heptavírus após um descuido e por isso foi parar em estado grave no hospital.

De acordo com o resumo divulgado pelo canal de Silvio Santos sobre o capítulo desta sexta-feira (14), o quadro médico de Marcelo será informado e será muito grave. A família e amigos do professor vão descobrir que ele não está melhorando, mesmo com a medicação.

A família do rapaz ficará desesperada e ele pedirá para a mãe que já se prepare para o pior cenário. Luísa vai ficar inconsolável com a possível morte do marido e Otto (Dalton Vigh) tentará pensar em algo para ajudar o irmão.

Os resumos da próxima semana ainda não foram liberados pelo canal, por isso não se sabe se realmente Marcelo morre em Poliana Moça ou se um milagre o salvará do heptavírus. Porém, como já citado, é possível que ele morra, já que seu destino no livro que originou a novela é trágico.

Assista cenas que irão ao ar nesta sexta-feira e vão ditar se Marcelo morre em Poliana Moça ou não:

Curiosidade

Não é apenas Marcelo que tem um nome diferente na obra que inspirou a novela jovem. Na versão original, Luísa também tinha outro nome. No livro, a tia de Poliana se chamava Paulina Chilton.

Na obra literária, Tomas/Marcelo era um homem de poucas riquezas, por isso não deixou quase nada para a esposa e a sobrinha quando morreu. Assim, a situação da dupla ficou difícil, já que Paulina/Luísa havia perdido dinheiro aplicado em empresas que faliram.

*Fonte: livro Poliana Moça da Coleção Aventuras Grandiosas, escrito por Eleonor H. Porter e adaptado por Ana Carolina Vieira Rodriguez – 1ª edição – Editora Rideel.

Quando acaba Poliana Moça?

Poliana só deve acabar em 2023. O folhetim vai exibir seu capítulo de número 150 nesta sexta-feira (14) e o folhetim deve ter mais 100 capítulos pela frente. Por isso, ainda há um longo caminho para o folhetim jovem nas telinhas do SBT.

Em março deste ano, o diretor artístico Fernando Pelegio adiantou para o Notícias da TV os planos da emissora para Poliana Moça. Pelegio disse que são programados por volta dos 250 capítulos.

A continuação do folhetim jovem será bem menor da primeira parte da história, As Aventuras de Poliana Moça, que contou com 564 capítulos no total e se tornou uma das novelas mais longas já produzidas no Brasil, de acordo com o diretor artístico.

