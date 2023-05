Márcia vende salão de beleza em Chocolate com Pimenta; entenda motivo

O amado salão de beleza de Márcia não permanece em suas mãos até o final da novela. A caipira decide vender o empreendimento na reta final da novela Chocolate com Pimenta por amor a Aninha, que precisa de ajuda depois de levar um golpe de Jezebel e perder tudo.

Por que Márcia vende o salão de beleza na novela?

Márcia decide vender o salão de beleza ao ver o desespero de Aninha para tentar se reerguer. Após a prima perder a fábrica e ficar pobre de novo, ela abre uma caixa misteriosa deixada por Ludovico com receitas secretas de chocolates. No entanto, a mocinha não tem dinheiro nem para começar a produção de seu novo negócio.

Então, Márcia decide vender as joias que recebeu como presente enquanto era amante do prefeito Vivaldo (Fúlvio Stefanini), mas recebe um balde de água fria ao descobrir que os anéis, colares, brincos e todo o resto são falsos. As bijuterias que ganhou não valem nada e a mulher fica revoltada.

Sem ter nada a mais de valor em mãos, Márcia decide vender seu salão de beleza a Marieta , mulher do delegado Terêncio e mãe de Olga, Cássia e Elias.

Após a venda, Márcia volta para o sítio da família com um saco de dinheiro e o entrega para Aninha: "Está aqui o dinheiro para você fabricar seus bombons e começar tudo de novo". Aninha tenta negar, mas a cabeleireira insiste. "Foi você que me deu bem, me emprestou o dinheiro para montar o salão e eu nunca paguei. Agora você está precisando e eu devo pagar a dívida".

Ana Francisca acaba aceitando o dinheiro. A família inteira fica emocionada com o momento e Márcia recebe vários elogios pelo atitude. Em seguida Aninha começa sua produção de chocolates, que se torna um sucesso no cidade.

Qual o final de Márcia em Chocolate com Pimenta?

Mesmo sem o seu amado salão de beleza, Márcia ganha um final feliz no final da novela. Nos últimos capítulos da trama de Walcyr Carrasco, ela finalmente se rende aos encantos do primo que sempre desprezou, Timóteo (Marcello Novaes). Os dois marcam a data do casamento e a personagem de Drica Moraes quase dá para trás no dia, mas finalmente bota o vestido de noiva e sobe ao altar com o amado.

Após o casamento da dupla no sítio, a caipira engravida. Pouco depois, no último capítulo de Chocolate com Pimenta, ela dá a luz a um menino.

Nos minutos finais da novela, há a passagem de alguns meses na história e a mulher aparece grávida novamente. Com um relacionamento que sempre contou com altos e baixos, as discussões do casal continuam como sempre, já que a mulher que tanto diz ser "chique" precisa lidar com as vontades do primogênito, que gosta de brincar no chiqueiro e tem os modos nada sofisticados que puxou do pai.

