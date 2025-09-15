Cinema & TV

Marco Aurélio morre em Vale Tudo?

Diretor da TCA sofrerá atentado durante casamento

Escrito por Anny Malagolini
Marco Aurélio morre em Vale Tudo Foto: TV Globo/reprodução

Odete Roitman já mostrou que é a vilã das vilãs, e dessa vez a vítima será o pai do seu neto. O ex-genro da dona da TCA vai dizer sim para Leila, em um casamento em alto mar no pôr-do-sol, mas o cenário também será palco de um atentado. Marco Aurélio morre na novela Vale Tudo?

O que acontece com Marco Aurélio em Vale Tudo?

Durante seu casamento com Leila. Marco Aurélio vai sofrer um atentado e será amparado pela esposa. Baleado, o diretor da TCA será encaminhado para um hospital, mas não correrá risco de morte. Enquanto se recupera, o vilão promete se vingar de Odete Roitman, certo de que foi a patroa quem tentou matá-lo. Na primeira versão da trama, de 1988, o personagem não morre.

Tiago avisa a Odete que o aconteceu com o pai, mas a mulher age de forma suspeita e assusta até César. Enquanto isso, Leila avisa que o marido andará com um segurança.

Enquanto isso, Marco Aurélio planeja se vingar e Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo. A milionária mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto para abafar o caso.

A briga entre dois pode deixar uma brecha para o público suspeitar que foi Marco Aurélio quem matou Odete Roitman, na reta final da trama.

O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. A história passou por uma série de mudanças nas mãos da autora – muitas criticadas pelo público -, mas o que não deve mudar é o desfecho da dona TCA e a pergunta: “quem matou Odete Roiman?”.

No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.

