Maria Bruaca morre? Dona de casa ‘revive’ e encontra felicidade

Desde que Tenório (Murilo Benício) descobriu que está sendo traído, ele planeja matar sua esposa e deixou a dúvida se Maria Buaca morre em Pantanal. Apesar da raiva que sente da dona de casa, ele irá poupá-la da morte, mas não vai deixar que a mãe de Guta (Julia Dalavia) continue morando na fazenda.

Maria Bruaca morre na novela Pantanal?

Os fãs de Maria Bruaca podem ficar tranquilos: ela não morre na novela. Apesar de se manter viva, a dona de casa vai passar por maus momentos antes de encontrar a verdadeira felicidade na novela.

Maria não vai aceitar que Zuleica (Aline Borges) se mude para a fazenda com Roberto (Cauê Campos) e Renato (Gabriel Santana), e pega a arma que era de Alcides (Juliano Cazarré) para atentar contra a vida do marido. Quando o vilão chega de viagem, Bruaca dá um atiro em direção ao pai de Guta, mas não consegue acertá-lo.

O tiro é a gota d’água na relação dos dois. Tenório ordena que a esposa arrume suas malas e deixe a fazenda, e assim ela faz. Guta fica arrasada com a cena, mas não consegue impedir que a mãe deixe a casa da família.

A jovem acompanha Maria até a chalana, onde a mulher entra sem destino. Após partir sem a filha, rio adentro, Maria sente-se miserável e sem forças para continuar, mas é acolhida por Eugênio (Almir Sater), que lhe dá forças para continuar. O homem sábio diz para a dona de casa que “enquanto há vida, há esperança.”

Os dois constroem uma grande amizade e Maria Bruaca começa a trabalhar e morar na chalana junto com Eugênio. Ali, ela encontra a felicidade que estava procurando há anos.

Enquanto isso, na fazenda, Zuleica passa a morar na casa junto com seus filhos e Tenório. Em um dos passeios que o vilão faz com sua segunda esposa pela região, eles encontram Maria Bruaca na chalana. Ao ver o ex-marido junto da outra mulher, a dona de casa fica com os olhos marejados e diz para Eugênio não parar para os dois.

“Nós não vamos encostar!”, diz Maria ao ver o casal à espera. “Mas tem gente esperando. Não era o seu marido?”, pergunta Eugênio. “Eu passei uma vida inteira esperando. Eles que esperem um pouco mais. Eu não tenho marido. Nunca tive! Tive dono, marido, nunca na vida!”, responderá Bruaca.

Final de Maria Bruaca em Pantanal

Maria Bruaca terá um final feliz em Pantanal ao lado de Alcides, se o roteiro for o mesmo de 1990. Na reta final da trama, Tenório vai decidir se vingar do ex-funcionário e da ex-mulher. Ele conseguirá encontrar o casal de amante e os amarrará para que não fujam.

O marido de Zuleica então pegará uma faca e cortará o órgão genital de Alcides, sob os gritos horrorizados de Maria Bruaca. Apesar da castração, o peão sobrevive e voltará para se vingar do ex-patrão.

Depois que o corte feito por Tenório já está cicatrizado, o peão percebe que não foi ‘capado’ e que a castração foi malsucedida. Com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira), ele volta para a fazenda do crápula e o chama para um duelo.

Quando Tenório está prestes a atirar em Alcides, o mordomo distrai o pai de Guta, que acaba atirando no funcionário de Mariana (Selma Egrei). Enquanto isso, o peão enfia uma lança na barriga do rival, que cai morto e é devorado pelas piranhas do rio.

Livre do ex-marido, Maria Bruaca fica com Alcides e os dois decidem ir embora do Pantanal e recomeçarem suas vidas longe dali.