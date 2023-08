Maria Flor é filha do DG na novela Fuzuê e também na vida real

Maria Flor, 11, é a filha do DG na novela Fuzuê. A jovem atriz interpreta Valentina, filha do programador de jogos Cláudio e da influenciadora digital Alícia (Fernanda Rodrigues). Essa é a primeira novela da menina, que viralizou nas redes sociais dançando ao lado do pai em 2022.

Quem é a filha do DG na novela?

Assim como na vida real, Douglas Silva e Maria Flor são pai e filha na novela Fuzuê. Apesar desse ser seu primeiro trabalho na televisão, a menina não é totalmente desconhecida para o público. Quando o ator participou do Big Brother Brasil no ano passado, ele e a garota fizeram sucesso na web com vídeos de dancinha.

Os dois já tinham o costume de publicar vídeos juntos desde antes da participação do ator no reality show. Enquanto o pai estava confinado, Maria Flor publicou várias gravações pedindo apoio ao ator no programa e caiu nas graças do público, que elogiou a dicção e desenvoltura da jovem em frente às câmeras.

A filha do DG já acumula mais de 400 mil seguidores em sua página no Instagram, que é administrado também pela mãe da jovem e esposa de Douglas, Carol Samarão. Além dos cliques de sua rotina, a garota agora vem compartilhando vários conteúdos sobre sua participação na novela de Gustavo Reiz.

No último dia 13, DG publicou algumas fotos do novo trabalho ao lado da filha e se mostrou um pai orgulhoso. "Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que teria uma parceria tão incrível no trabalho! Sucesso, minha filha", escreveu.

Em Fuzuê, Cláudio é um sujeito do bem e apaixonado pela família - ama Alícia e embarca nas suas loucuras, além de admirar as ideias maduras da filha. O personagem trabalha no desenvolvimento de jogos para celulares, e como um bom nerd é fascinado por pesquisas e histórias de mistério. Se tornará o grande parceiro de aventuras de Miguel (Nicolas Prattes).

Quantos filhos tem o Douglas Silva?

Douglas Silva é pai de duas meninas: Maria Flor e Morena, 3. Ambas são filhas do ator com Carolina Samarão, com quem é casado desde 2008 - o casal se conheceu ainda na adolescência. Ao contrário do marido famoso, a esposa de DG é psicóloga e vive longe dos holofotes.

Maria Flor e Morena aparentemente são bastante próximas. Em seu Instagram, a atriz mirim postou alguns cliques ao lado da caçula em seu aniversário como uma forma de homenageá-la. "Hoje o meu melhor e maior presente tá fazendo aniversário! Como passa rápido, né? Outro dia era um neném que nem sabia andar… minha irmã, sempre vai ser minha prioridade, a melhor coisa que já houve comigo na minha vida", escreveu a filha do DG, que disse que sempre quis ter uma irmã.

Douglas é mais conhecido por ter interpretado Dadinho no sucesso do cinema brasileiro "Cidade de Deus" (2002). No mesmo ano, viveu Acerola no seriado "Cidade dos Homens".

Seguiu carreira na Globo, conquistando papéis nas novelas "Caminho das Índias" (2009), "Amor de Mãe" (2019), além do folhetim atual. O ator esteve em seriados da emissora como "As Aventuras do Didi" (2011), "Carcereiros" (2018) e "Sob Pressão" (2022), além de ter sido comentarista do extinto programa "Esquenta".

Depois de ter participado do BBB 22, o ator entrou para o elenco da novela "Todas as Flores" (2022), no Globoplay, participou da "Dança dos Famosos" e agora está no novo folhetim das sete ao lado da filha.

DG também fez trabalhos na Netflix, Multishow e Record. Já no cinema, esteve em oito filmes - o mais recente é "Transformers: O Despertar das Feras" (2023), no qual ele dublou o personagem Mirage.

