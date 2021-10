Maria Leopoldina da Áustria filhos: conheça os irmãos de Dom Pedro II

Maria Leopoldina ficou casada com Dom Pedro I por cerca de uma década, mas o tempo foi suficiente para que a europeia conseguisse gerar várias herdeiros. Alguns deles ficaram muito famosos e entraram para a história do país, como Dom Pedro II, mas há também entre eles nomes que não são lembrados ou que partiram cedo. Conheça todos os filhos de Maria Leopoldina da Áustria.

Quem ela foi?

Maria Leopoldina da Áustria se casou com Dom Pedro I em 1817. Ela nasceu em Viena, na Áustria, e por se casar com o imperador do Brasil, se tornou imperatriz consorte a partir de 1822, época em que o monarca começou seu reinado.

A imperatriz foi mãe de 7 filhos e morreu cedo, aos 29 anos de idade, em 1816. Dom Pedro II deu o nome de uma de suas filhas em homenagem a mãe.

Maria Leopoldina foi uma das protagonistas de Novo Mundo, novela antecessora de Nos Tempos do Imperador. A personagem foi vivida por Letícia Colin:

Filhos de Maria Leopoldina da Áustria

Maria II de Portugal: também conhecida como Maria da Glória, a garota foi a primeira criança do casal. Ela nasceu em 4 de abril de 1819, no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ela recebeu o título de Princesa da Beira ao nascer, mas o perdeu depois que seu primeiro irmão homem veio ao mundo. Maria se casou com Augusto de Beauharnais em 1834 e depois do falecimento dele, no ano seguinte, se casou com Fernando II de Portugal, com quem ficou até o dia de sua morte, em novembro de 1853.

Miguel de Bragança: o segundo filho de Maria Leopoldina da Áustria foi um menino. A mulher engravidou pouco depois de dar a luz a Maria da Glória e o parto de Miguel aconteceu em 26 de abril de 1820, porém, o garoto faleceu ainda no útero da mãe e já nasceu morto.

João Carlos: o terceiro bebê de Dom Pedro I com sua primeira esposa foi João Carlos Pedro Leopoldo Borromeu de Bragança, que nasceu cerca de um ano depois de Miguel, em 6 de março de 1821, no Rio de Janeiro. No entanto, o desfecho da história de João também foi trágica, o menino faleceu aos 11 meses de idade, por conta de sua saúde fragilizada, que piorou após uma fuga de alguns membros da família, no Brasil pré-independência, por conta da política desestabilizada do momento.

Januária de Bragança: após Maria, Miguel e João, foi a vez de Maria Leopoldina da Áustria dar a um luz a um quarto filho. Desta vez veio ao mundo Januária, a garota nasceu em 11 de março de 1822. Aos 22 anos ela se casou com o Conde de Áquila, com quem teve quatro filhos e permaneceu casada até 1897, ano de sua morte.

Paula de Bragança: batizada como Paula Mariana Joana Carlota Faustina Matias Francisca Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, a menina nasceu no dia 17 de fevereiro de 1823 no Rio de Janeiro, mas viveu por pouco tempo. Paula não chegou a completar uma década de vida e faleceu um mês antes de seu aniversário de 10 anos de idade.

Francisca de Bragança: a outra criança do casal foi mais uma menina, Francisca. A garota nasceu em 2 de agosto de 1824, no Rio de Janeiro, e mais tarde ganhou o título de princesa de Joinville. Ela se casou com o príncipe Francisco, filho de Luís Filipe I, e morreu em 1898 em Paris.

Dom Pedro II do Brasil: filho caçula de Dom Pedro I e Maria Leopoldina da Áustria, o nobre foi quem subiu ao trono depois que o pai abdicou do poder. Ele se tornou príncipe regente pouco antes de completar 6 anos e perto dos 15 foi coroado como imperador do Brasil. Ele teve quatro filhos e foi casado com Teresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias durante 46 anos.

Maldição da família Bragança

Maria Leopoldina da Áustria não foi a única na família imperial brasileira que perdeu filhos ainda jovens, o mesmo aconteceu com Dom Pedro II – cujo dois filhos homens morreram, Afonso Pedro e Pedro Afonso – assim como a princesa Isabel, que depois de 10 anos tentando engravidar deu a luz a uma criança morta ao final de sua primeira gestação, entre outros membros da família.

Há relatos baseados em crônicas antigas que dizem que os Bragança sofrem de uma maldição. Segundo a lenda, o rei de Portugal Dom João IV, quando ainda era Duque de Bragança, teria negado esmola a um homem, que como castigo havia jogado uma maldição na família.

A maldição seria: nenhum primogênito dos Bragança viveria o suficiente para chegar até o trono.

Relacionado – Nos Tempos do Imperador: Dom Pedro II foi expulso do Brasil?