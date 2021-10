Marido da Princesa Leopoldina, Augusto sofrerá acidente

Augusto (Gil Coelho) e Leopoldina (Bruna Griphao) vão se entregar à paixão nos próximos episódios de Nos Tempos do Imperador. Os dois pombinhos irão sair para fazer um piquenique, quando o futuro marido da Princesa Leopoldina irá sofrer um acidente que deixará a filha mais nova de Pedro (Selton Mello) desesperada.

Augusto é atingido por uma jaca em Nos Tempos do Imperador

Em cenas previstas para irem ao ar na próxima quinta (28), Augusto e Dina irão fazer um piquenique romântico. As informações são do Notícias da TV.

Enquanto passeiam, o príncipe irá sugerir que os dois se sentem embaixo de uma árvore – que é uma jaqueira. “Que calor, estou derretendo! Vamos sentar um pouco nessa sombra?”

O casal ficará conversando sobre a relação e a volta de Augusto para a Europa. “Eu vim acreditando que iria me casar com sua irmã”, dirá o rapaz.

Leopoldina questionará se Augusto se apaixonou por Isabel, e ele negará. “Se pudesse seguir o meu coração, eu…”, começará a dizer o estrangeiro. Augusto se inclina para beijar Dina, mas acaba sendo atingido por uma jaca que cai da árvore. Ele irá desmaiar e deixará sua amada desesperada.

Quem será o marido da Princesa Leopoldina?

A trama deve seguir a vida real e Leopoldina e Augusto irão se casar em Nos Tempos do Imperador. Porém, os dois vão enfrentar adversidades.

Por meio de uma carta, a mãe de Augusto vai se opor ao casamento do filho com a princesa. O nobre já tinha dito que sua família jamais aceitaria que ele se casasse com a princesa que não é herdeira do trono.

Nos próximos capítulos, a mãe de Augusto dirá que não autoriza a união dele com a filha mais nova de Pedro. Dina fica decepcionada, mas apesar do impeditivo, Augusto diz que se casará com a princesa mesmo assim.