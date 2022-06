Quem é a filha de Leandro Lima, o Levi de Pantanal; conheça é Giulia Lins

Quem vê as publicações do ator Leandro Lima comemorando a chegada do pequeno Toni pode achar que o famoso está experimentando a paternidade pela primeira vez. No entanto, o paraibano de 40 anos de idade já é pai de uma jovem de mais de 20 anos e que tem feito sucesso no mundo da moda. A filha de Leandro Lima é fruto de um relacionamento anterior do famoso e divide o aniversário com o novo irmão.

Quem é a filha do ator Leandro Lima?

A filha de Leandro Lima se chama Giulia Lins, tem 21 anos de idade e é uma modelo natural da Paraíba, mesmo estado em que nasceram os pais da moça.

Recentemente, o paraibano esteve no programa Domingão com Huck e deixou o apresentador de queixo caído ao revelar a idade da jovem. Giulia fez uma pequena participação em vídeo no programa, ao enviar uma mensagem para o pai. A modelo comemorou seu próprio aniversário no recado e parabenizou o pai pelo novos frutos da carreira e vida pessoal.

Quem acha o ator jovem para ter uma filha dessa idade, é porque Leandro Lima tinha apenas 18 anos quando Giulia nasceu. A garota é filha de Leandro Lima com a jornalista Daniela Lins, com quem o famoso namorou entre os anos de 1999 a 2007.

Giulia Lins tem carreira no mundo da moda e beleza. A jovem é representada pela Way Model Management, agência que também trabalha com nomes como Sasha Meneghel, Mônica Martinelli, Alessandra Ambrósio e recentemente fechou contrato com Paulo André, vice-campeão do BBB 22.

Giulia já posou para grandes marcas como Arezzo, Chanel, Vogue, entre outras. Ela namora o modelo Leonardo Grecco, que também é representado pela Way Model.

Filha e recém-nascido de Leandro Lima fazem aniversário no mesmo dia

Além da filha Giulia Lins, Leandro Lima também é pai do pequeno Toni, que nasceu no dia 3 de junho de 2022. Curiosamente, o garoto veio ao mundo no mesmo dia que a irmã mais velha. Assim, a partir de hoje os dois dividirão o aniversário.

E além disso, o dia 3 de junho tem mais um significado único na família, a mãe de Leandro também nasceu neste dia. No Instagram, o ator escreveu uma declaração sobre o momento que tem vivido com a chegada do novo filho e afirmou: “dia 3 de junho se firma como o dia mais especial do ano pra mim”.

Quem é a esposa de Leandro Lima?

Atualmente, Leandro Lima é casado com a modelo paranaense Flavia Lucini, de 33 anos de idade. A famosa tem uma carreira internacional e já foi uma angel da aclamada marca Victoria’s Secret.

Em entrevista recente ao Fantástico, o casal revelou que o parto do filho deles, Toni, aconteceu dentro do carro. Apressado, o garoto não esperou que os pais chegassem a maternidade e veio ao mundo após o casal se afastar cerca de duas quadras de casa.

A modelo começou a sentir as contrações do parto em casa e o casal partiu a caminho do hospital, mas tudo aconteceu muito rápido e o bebê nasceu durante o percurso. “Foi cena de filme”, disse o ator.

Leandro deixará a novela Pantanal em breve

Quem está gostando de acompanhar Leandro Lima como Levi na novela Pantanal terá que se preparar para uma despedida. As últimas cenas do ator irão ao ar no dia 13 de junho, segundo o resumo divulgado pela TV Globo. Este capítulo marcará a morte do personagem, que será devotado por piranhas.

Tudo acontecerá após a fuga de Levi da fazenda de Tenório. O personagem de Murilo Benício terá armado um plano com Alcides para matar Levi e o peão fugirá para se salvar. Ele chegará até a tapera de Juma, em que terá um embate com a filha de Maria Marruá.

Mais tarde, sem aceitar que Muda não quer nada com ele, Levi sequestrará a moça. Ele será baleado por Juma e fugirá com um ferimento no braço. Em seguida, o peão será perseguido por Tibério em um barco e acabará sofrendo um acidente. Ele cairá no rio e será alvo de piranhas.

