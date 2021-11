Matheus Abreu e Cauã Reymond são irmãos? Conheça a relação

A presença dos atores em duas novelas atuais da TV Globo, Quanto Mais Vida Melhor às 19h e Um Lugar ao Sol às 21h, fez o público reparar nas semelhanças dos artistas, o que levou ao questionamento: Matheus Abreu e Cauã Reymond são irmãos?

Apesar das semelhanças que muita gente diz ter entre a dupla, Matheus Abreu e Cauã Reymond são irmãos na vida real. O jovem de 24 anos é mineiro, natural de Ouro Branco, e filho da psicóloga e professora Cirley Anicio de Brito e do economista Adely Pires de Abreu Júnior.

Já Cauã Reymond, de 41 anos, que não é irmão de Matheus Abreu, é carioca e fruto do primeiro relacionamento do pai, o psicólogo José Marques, com a astróloga Denise Reymond, que faleceu em 2019.

Atualmente, Matheus vive o personagem Antônio, também conhecido como Tigrão, na faixa das 19h. Ele é filho de um dos protagonistas da trama, Guilherme (Mateus Solano), e a esposa do cirurgião, a ex-modelo Rose (Bárbara Colen). O garoto foi expulso de todos as escolas em que estudou na Zona Sul da cidade, é skatista e no esporte encontra a válvula de escape para a relação difícil com a família.

Cauã Reymond é o protagonista de Um Lugar ao Sol, primeira novela de Lícia Manzo no horário nobre da TV Globo. O ator interpreta os gêmeos Renato e Christian, que foram separados na infância, após a morte da mãe. Depois da morte inesperada de Renato, que foi adotado por uma família rica, Christian, que cresceu em um orfanato, assume a identidade do irmão.

Na ficção

Apesar de Matheus Abreu e Cauã Reymond não serem irmãos, a semelhança entre eles é algo apontado por uma parte do público, tanto que eles já viveram os mesmos personagens na minissérie Dois Irmãos, em 2017. Matheus fez a versão jovem dos gêmeos Omar e Yaqub e Cauã interpretou a fase mais velha dos personagens.

