Quem é Pavel Reymond, o irmão de Cauã Reymond

Um Lugar ao Sol lançou seu primeiro capítulo na noite de 8 de novembro na faixa das 9 e Pavel Reymond fez sua estreia em uma novela da TV Globo. O rapaz está contracenando com o irmão pela primeira vez na carreira e já tem chamado atenção. Saiba quem é o irmão de Cauã Reymond.

Quem é o irmão de Cauã Reymond?

Pavel Reymond tem 33 anos, nasceu no Rio de Janeiro e nem sempre esteve envolvido no mundo artístico. Antes de ingressar na vida de ator e modelo, ele se formou em medicina veterinária e chegou a trabalhar durante um ano em um clínica de São Paulo. Em entrevista ao site oficial da TV Globo sobre seu trabalho em Um Lugar ao Sol, Pavel contou que animais estão suas grandes paixões.

Cauã e Pavel Reymond são irmãos por parte de mãe, Denise Marques, que faleceu em 2019 por causa de um câncer. Pelo lado do pai, Pavel tem um irmão chamado Lucas, de 18 anos, e Cauã tem uma irmã, Lara Rodi, de 24 anos.

Em 2018, a vida do irmão de Cauã Reymond mudou de rumo, ele começou a estudar atuação na Casa Aguinaldo Silva de Artes, o que o fez ingressar de vez na carreira artística. Antes disso, ele já havia trabalhado como fotógrafo.

Pavel é solteiro e ainda não tem filhos, a única criança em sua vida por enquanto é Sofia Marques, a sobrinha. A pequena é filha de Cauã Reymond com Grazi Massafera.

Trabalho na novela Um Lugar ao Sol

Cauã Reymond está contracenando com o irmão pela primeira vez nas telinhas, pois Pavel foi dublê do ator durante as gravações de Um Lugar ao Sol. Como Cauã interpreta gêmeos no folhetim de Lícia Manzo, foram utilizadas técnicas para facilitar as gravações e processo de edição.

Pavel chegou a ganhar 5kg de massa muscular para ficar com o corpo parecido com o do irmão e poder “enganar” o público de forma mais convincente.

Apesar de os irmãos Reymond estarem trabalhando lado a lado pela primeira vez, eles estiverem no mesmo projeto antes, porém em áreas diferentes da produção. Enquanto Cauã protagonizou Não Devore Meu Coração em 2015, Pavel trabalhou como assistente no filme de Felipe Bragança.

Leia também – Fernanda Marques em Um Lugar ao Sol: quem é a personagem Cecília